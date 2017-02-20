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銓敘部版年改草案 2月底送院會討論

2017-02-20  18:47

〔記者吳柏緯／台北報導〕銓敘部今表示，銓敘部的年金改革版本草案將在2月底送交考試院院會，預計3月排入院會與全院審查會，若審查過程順利，在3月底就能將考試院版的年改草案送交立法院。

年金改革作為總統蔡英文重要的政策，不止立法院重視，負責擬定草案的考試院銓敘部也積極「動起來」，除了與考試委員舉行座談外，也和各界公教團體交換意見。銓敘部長周弘憲說明，銓敘部的草案版本已大致完成，預計在本月底前送至考試院院會。

根據考試院組織法規定，各部會提出的議案將先送往每週四上午舉行的考試院院會討論，重要或性質特殊的議案接著再送交由副院長主持的全院審查會審議，審查會的最終結果為考試院的決議。

根據銓敘部規畫，銓敘部的草案在2月底前送往考試院會，3月就能排入議程，希望最晚在3月底前就能通過全院審查會，將考試院版本送往立法院。對於外傳草案將排入3月2日的院會議程，周弘憲表示並不清楚，一切端看院會的安排。考試院則表示，要等到收到草案才能安排議程。

外界關心的版本內容，周弘憲表示，銓敘部提出的版本與年改會的版本相去不遠。銓敘部的版本中，所得替代率將分15年逐步下修至最高60%；而牽涉舊制退撫制度的18%優存利息，針對月領者，將在7年內分3階段歸零，至於選擇一次領者，將分甲、乙兩案討論，最終將決定其中一項方案。甲案是與領月退者相同，18%第7年內歸零。乙案則是第1年降到12%，第3年10%，第5年8%，第7年降到6%。這2案將由全院審查會決定，最終版本要採用哪一案。

不過由於年改會的版本當時提出時就受到許多公教人員的反彈，相似度高的銓敘部版本可能也會面對到這樣的問題。周弘憲說明，未來在全院審查會中，考試委員或其他列席官員有不同意見時，都可能討論與修改。他強調改革不可能沒有不同的聲音，但如何廣納各界意見綜合出一個大家都能接受且對國家財政有益的版本才是最重要的。目前這些內容僅是銓敘部的版本，最終審查會做出的決議才是考試院的版本。

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  • 銓敘部長周弘憲說明，銓敘部的草案版本已大致完成，預計在本月底前送至考試院院會。（資料照，記者簡榮豐攝）

    銓敘部長周弘憲說明，銓敘部的草案版本已大致完成，預計在本月底前送至考試院院會。（資料照，記者簡榮豐攝）

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標題：銓敘部版年改草案 2月底送院會討論


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