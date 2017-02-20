銓敘部版年改草案 2月底送院會討論
〔記者吳柏緯／台北報導〕銓敘部今表示，銓敘部的年金改革版本草案將在2月底送交考試院院會，預計3月排入院會與全院審查會，若審查過程順利，在3月底就能將考試院版的年改草案送交立法院。
年金改革作為總統蔡英文重要的政策，不止立法院重視，負責擬定草案的考試院銓敘部也積極「動起來」，除了與考試委員舉行座談外，也和各界公教團體交換意見。銓敘部長周弘憲說明，銓敘部的草案版本已大致完成，預計在本月底前送至考試院院會。
根據考試院組織法規定，各部會提出的議案將先送往每週四上午舉行的考試院院會討論，重要或性質特殊的議案接著再送交由副院長主持的全院審查會審議，審查會的最終結果為考試院的決議。
根據銓敘部規畫，銓敘部的草案在2月底前送往考試院會，3月就能排入議程，希望最晚在3月底前就能通過全院審查會，將考試院版本送往立法院。對於外傳草案將排入3月2日的院會議程，周弘憲表示並不清楚，一切端看院會的安排。考試院則表示，要等到收到草案才能安排議程。
外界關心的版本內容，周弘憲表示，銓敘部提出的版本與年改會的版本相去不遠。銓敘部的版本中，所得替代率將分15年逐步下修至最高60%；而牽涉舊制退撫制度的18%優存利息，針對月領者，將在7年內分3階段歸零，至於選擇一次領者，將分甲、乙兩案討論，最終將決定其中一項方案。甲案是與領月退者相同，18%第7年內歸零。乙案則是第1年降到12%，第3年10%，第5年8%，第7年降到6%。這2案將由全院審查會決定，最終版本要採用哪一案。
不過由於年改會的版本當時提出時就受到許多公教人員的反彈，相似度高的銓敘部版本可能也會面對到這樣的問題。周弘憲說明，未來在全院審查會中，考試委員或其他列席官員有不同意見時，都可能討論與修改。他強調改革不可能沒有不同的聲音，但如何廣納各界意見綜合出一個大家都能接受且對國家財政有益的版本才是最重要的。目前這些內容僅是銓敘部的版本，最終審查會做出的決議才是考試院的版本。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 女星睡覺無法闔眼 驚嚇父母慘被毒打
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 遶境放炮殃及路旁車起火 南市府：不排除提告
- 滑冰》宋青陽盡力滑出35.74秒 亞冬運第九名作收（影音）
- 竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- NBA》柯瑞頭帶造型遭吐槽 網友：以為是弟弟在打球
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次
- 小檔案》航母打擊群
- 〈熱門族群〉惜售封盤 不鏽鋼戴著鋼盔繼續衝
- 〈熱門族群〉股價走在業績前 觸控廠漲完了？
- 卡佑民《不僅止於負片》 拍出世界另一面
- 《中日對照讀新聞》「落とし物」現金の届け出1年で36億円！ 東京都 東京都「遺失物」現金招領1年36億圓！
- 弱勢童上私托 市府補助差額
- 情緒失控持刀自殘 男子全身刀傷
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 搞錯引道 女董事開車逆向撞計程車
- 中國造船業倒閉潮 造船重鎮宛如鬼城
- 侯昌明送妻情趣內衣 表明錢不是重點
- MLB》慢球魔人打擊率不到1成 新球季目標向「神鱒」看齊
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 賀夫連威2場 魏總甜呼「寶貝」
- 自由廣場》質詢事先提問 比照先進國家
- 賴清德表態續留台南 推薦吳秉叡選新北市長
- 訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 哆啦A夢是你？ 女賊裙底竟偷藏7件衣
- 吸毒吸到體力差 毒蟲跑不過警察被逮
- 林濁水觀點》新時代下的舊典範（六）：主流民意對作的民粹總統
- 全球知名木棉花道遭破壞 白河警啟動護樹專案
- 國二女校內流產 禍首裝潢工這下子GG了
- 中國電影院過剩 票房成長後勁不足
- 權相佑房產王 砸上億買樓以星妻生日命名
標題：銓敘部版年改草案 2月底送院會討論
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email