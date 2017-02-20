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未足額進用身障勞工 交大、橋頭地院上榜

2017-02-20  18:36

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞動部公布去年11月，未足額進用身障勞工的企業，藝珂人事顧問股份有限公司未足額進用13人最多，華碩電腦、星展商業銀行與台灣應用材料等緊接在後。公立單位以國立交通大學與台灣橋頭地方法院不足額5人並列為未足額進用第1名。

勞動部指出，藝珂人事顧問股份有限公司與去年10月相較未足額增加2人、第2名的華碩電腦股份有限公司未足額增加3人、第3名為星展商業銀行股份有限公司、台灣應用材料股份有限公司與上個月相較未足額人數均無變化，未足額原因大多為員工總人數增加不及進用身障者，或身障員工離職或招不到合適的身心障礙者所致。

截至105年11月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關構計1萬6854家，應進用身心障礙者5萬5904人，實際進用8萬1539人，已超額進用2萬5635人。未足額進用單位合計1542家，其中公立單位39家，私立單位1503家，合計未足額進用2162人。

勞動部表示，目前全國應進用身心障礙勞工人數已站穩8萬人，顯示定額進用制度獲得公私部門的認同與支持。

勞動部強調，政府的監督與企業內部的調整、努力必須雙管齊下，才能有效改善這樣的狀況。勞動部表示轄下各就業中心均有提供職務再設計等資源及服務，幫助更多身障者也能貢獻所長，相關求職徵才訊息亦可進入「台灣就業通網站」查詢。

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  • 勞動部公布去年11月，未足額進用身障勞工者，公立單位以國立交通大學與台灣橋頭地方法院不足額5人並列為未足額進用第1名。（資料照，記者洪美秀攝）

    勞動部公布去年11月，未足額進用身障勞工者，公立單位以國立交通大學與台灣橋頭地方法院不足額5人並列為未足額進用第1名。（資料照，記者洪美秀攝）

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