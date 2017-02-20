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智慧醫療黑客松競賽 高齡智慧照護構想奪冠

2017-02-20  21:17

［記者王涵平／台南報導］2017台南智慧醫療黑客松競賽成果出爐，WhizLocator團隊以「高齡智慧照護室內定位系統」，藉由智慧照護定位系統傳送資訊，方便又能及時發送危險警示，得到第1名兼人氣獎。

南市經濟發展局發展創新創意產業，辦理「台南智慧黑客松競賽」活動，20組團隊報名參加，超過120位國內外青年、學生參與。

第2名屠龍者構想為「復健姿勢矯正軟硬體整合方案」，利用投影頭環藉由手機影像辨識，讓復健者自行矯正作正確的復健動作。

第3名電子處方秘書 e-joy構想為「智慧居家照護系統」因應看護需求增加趨勢，開發出電子處方秘書，以手環的方式，提醒看護各項照護內容以及用藥時間等，並提供病患運動後的生理數據監控狀況。

活動邀請知名成功創業家分享最新醫療動態與實務經驗，協助青年強化智慧醫療的國際觀，參與者反應熱絡，另有國際講座、論壇、成果發表展示等精彩內容，還獲得微軟企業贊助。

經發局副局長殷世熙表示，將持續以多元方式輔導在地青年將創意落實商品化，歡迎本次參賽者競賽後能接續參與今年即將開辦的創新創意計畫，接受輔導資源一條龍的培植並在台南立足生根。

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  • 2017台南智慧醫療黑客松競賽成果出爐，WhizLocator團隊以「高齡智慧照護室內定位系統」，藉由智慧照護定位系統傳送資訊，方便又能及時發送危險警示，得到第1名兼人氣獎。（圖由南市經發局提供）

    2017台南智慧醫療黑客松競賽成果出爐，WhizLocator團隊以「高齡智慧照護室內定位系統」，藉由智慧照護定位系統傳送資訊，方便又能及時發送危險警示，得到第1名兼人氣獎。（圖由南市經發局提供）

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