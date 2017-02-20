曾是寄養童 她帶孩子回來捐助
2017-02-20 19:08
曾是家扶寄養安置兒童的黃彩玲（綠色外套），今天帶著自己的小孩到家扶捐出撲滿給屏東家扶作為兒保基金。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾是家扶寄養安置兒童的黃彩玲，今天帶著自己的小孩到家扶捐出撲滿給屏東家扶作為兒保基金，黃彩玲8歲時因父母相繼入獄，開始了4年多的寄養生活，她說，記得當時每天晚上都抱著媽媽的外套哭，後來寄養家庭給了她不一樣的生活，讓她喜歡上每天可以好好上學，不用擔心沒飯吃的日子，現在她有了自己的孩子、穩定的生活，所以帶著孩子一起幫助更多需要幫助的小孩。
社工督導黃淑玲說，一開始看見黃彩玲時，櫃台人員還以為彩玲是要來申請經濟扶助的家庭，一問之下才知道，原來彩玲曾是受寄養安置兒童，現在反而帶著自己的下一代，與孩子將存滿的撲滿捐出給屏東家扶做為兒保基金。
領到人生第一張捐款收據的黃彩玲說，因父母相繼入獄，她與弟弟及同母異父的姊姊幾乎過著沒有3餐的日子，直到被通報而寄養安置，剛開始每天都想念媽媽，睡覺時總是抱著媽媽的外套哭，後來發現自己很喜歡每天可以好好的上學，不必擔心沒有飯吃。
家扶表示，黃彩玲的爸爸出獄後，彩玲和弟弟結束安置返回與爸爸同住，因為生活不穩定，所以沒能完成高中學業，彩玲與弟弟也為了生活離開家，到處打零工，現在24歲的彩玲與先生育有二子，也有穩定的工作。
黃彩玲今天與弟弟帶著孩子們捐出撲滿，並以孩子的名字共捐了1300元，黃彩玲拿到收據後說「原來可以幫助人是這種感覺，很滿足，很快樂！」
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