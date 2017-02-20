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醫訊》大林慈濟安寧緩和醫療獲國家品質標章

大林慈濟醫院心蓮病房辦耶誕節活動。 （大林慈濟醫院提供）

2017-02-20  17:40

〔記者蔡宗勳／大林報導〕嘉義大林慈濟醫院落實安寧療護「五全照顧」，並藉由醫院、社區資源、與慈善公益團體等緊密結合，讓病患不管是住院或返家都能接受整合且連續性照顧，獲得SNQ國家品質標章的肯定。

大林慈濟心蓮病房主任孔睦寰表示，雲嘉地區為全台灣老年人口及罹癌比例最高區域，大林慈濟醫院位於雲嘉地區之中心點，因此安寧緩和醫療照顧需求非常重要。

孔睦寰指出，為提供完善照護，安寧緩和醫療團隊成員除醫護人員，還有臨床心理師、臨床宗教師、癌關志工、營養師等，針對癌症末期病人及非癌症末期病人提供全人、全家、全程、全隊、全社區「五全照顧」。

除完整照護外，大林慈濟心蓮病房還用心開發管理系統，其中「志工關懷開案系統」是針對癌症住院病人開案，包括再入院追蹤個案，往生後持續追蹤；此外每年度的遺眷關懷活動，持續對遺眷表達關懷。

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  • 大林慈濟醫院獲得國家品質標章。（大林慈濟醫院提供）

    大林慈濟醫院獲得國家品質標章。（大林慈濟醫院提供）

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