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亞泥太魯閣礦權展延與否 環保署否認已定案

2017-02-20  19:09

〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天表示，為強化自然生態保育，同時符合當前「循環經濟」概念，鼓勵水泥替代原料再利用，積極推動「礦業政策環評」，希望以整體方式盤點我國水泥需求、業者採礦量，以釐清國內未來各處礦業權應否需要展延，或是否仍需維持現有大面積礦區範圍，至於亞泥太魯閣採礦權展延與否，跨部會研商持續進行中，無既定反對立場。

環保署表示，礦業政策環評的目的，並非特別針對亞泥等個案，對於亞泥太魯閣礦權展延問題，目前環保署正進行跨部會研商中尚未定案，環保署內亦無所謂堅持不得給予展延或極力反對亞泥太魯閣採礦之說法。

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  • 對於亞泥太魯閣礦權展延與否，環保署否認已定案。圖為亞泥花蓮廠位於太魯閣國家公園入口前的礦區。（資料照，記者游太郎攝）

    對於亞泥太魯閣礦權展延與否，環保署否認已定案。圖為亞泥花蓮廠位於太魯閣國家公園入口前的礦區。（資料照，記者游太郎攝）

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