亞泥太魯閣礦權展延與否 環保署否認已定案
2017-02-20 19:09
〔記者陳炳宏／台北報導〕環保署今天表示，為強化自然生態保育，同時符合當前「循環經濟」概念，鼓勵水泥替代原料再利用，積極推動「礦業政策環評」，希望以整體方式盤點我國水泥需求、業者採礦量，以釐清國內未來各處礦業權應否需要展延，或是否仍需維持現有大面積礦區範圍，至於亞泥太魯閣採礦權展延與否，跨部會研商持續進行中，無既定反對立場。
環保署表示，礦業政策環評的目的，並非特別針對亞泥等個案，對於亞泥太魯閣礦權展延問題，目前環保署正進行跨部會研商中尚未定案，環保署內亦無所謂堅持不得給予展延或極力反對亞泥太魯閣採礦之說法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 女星睡覺無法闔眼 驚嚇父母慘被毒打
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 遶境放炮殃及路旁車起火 南市府：不排除提告
- 滑冰》宋青陽盡力滑出35.74秒 亞冬運第九名作收（影音）
- 竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- NBA》柯瑞頭帶造型遭吐槽 網友：以為是弟弟在打球
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次
- 小檔案》航母打擊群
- 〈熱門族群〉惜售封盤 不鏽鋼戴著鋼盔繼續衝
- 〈熱門族群〉股價走在業績前 觸控廠漲完了？
- 卡佑民《不僅止於負片》 拍出世界另一面
- 《中日對照讀新聞》「落とし物」現金の届け出1年で36億円！ 東京都 東京都「遺失物」現金招領1年36億圓！
- 弱勢童上私托 市府補助差額
- 情緒失控持刀自殘 男子全身刀傷
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 搞錯引道 女董事開車逆向撞計程車
- 中國造船業倒閉潮 造船重鎮宛如鬼城
- 侯昌明送妻情趣內衣 表明錢不是重點
- MLB》慢球魔人打擊率不到1成 新球季目標向「神鱒」看齊
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 賀夫連威2場 魏總甜呼「寶貝」
- 自由廣場》質詢事先提問 比照先進國家
- 賴清德表態續留台南 推薦吳秉叡選新北市長
- 訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 哆啦A夢是你？ 女賊裙底竟偷藏7件衣
- 吸毒吸到體力差 毒蟲跑不過警察被逮
- 林濁水觀點》新時代下的舊典範（六）：主流民意對作的民粹總統
- 全球知名木棉花道遭破壞 白河警啟動護樹專案
- 國二女校內流產 禍首裝潢工這下子GG了
- 中國電影院過剩 票房成長後勁不足
- 權相佑房產王 砸上億買樓以星妻生日命名
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：亞泥太魯閣礦權展延與否 環保署否認已定案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分