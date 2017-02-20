南大成立台南學研究中心 賴清德出席破冰行

2017-02-20 17:33

〔記者王俊忠／台南報導〕台南大學成立台南學研究中心，南市長賴清德獲南大校長黃宗顯邀約出席祝賀。賴清德今天受訪表示，南大前校長黃秀霜為了小巨蛋案破局與他關係疏離，他少到南大，今天是黃宗顯校長接任後，他首度到南大參與學術活動，可說是對南大的破冰之行。

南大前校長黃秀霜為了與南市府合作的小巨蛋案破局，和賴清德撕破臉、雙方數度隔空交火，黃秀霜甚至代表國民黨與賴清德競選市長，黃最終落得慘敗，雙方關係降到冰點。賴清德說，在黃秀霜校長任內曾因校慶到南大，但平時少互動，此次是黃宗顯校長熱情邀約，他欣然與會。

賴清德感謝台南大學在文化研究上貢獻心力，期待南大成為台南學研究的重要推手及領頭羊，協助市府推動與達成文化首都目標。他說，台南學已成為台南市政發展的重要內涵政策之一，過去在縣府時期成立南瀛學國際人文社會學術研究中心，每年主辦國際學術研討會，從那時起奠定台南學研究基礎。

縣市合併後，市府以台南學為核心。賴清德指出，他不只延續蘇煥智縣長政策，從二０一一年起每年寒暑假辦冬季與夏季學校研習營、週六、日有假日台南學講座，更把台南學融入市政建設，如制訂南市歷史街區振興自治條例與歷史名人紀念作業要點等。台南在台灣歷史占有重要地位，台南學研究時間若是跨遠一點，其實可說是台灣學，期盼由大學與地方的合作共同推廣台南學，使大眾更了解南市在地人文、歷史及產業文化。

南大校長黃宗顯表示，南大立足府城已一一九年，校內收藏許多有關台南的珍貴文史資料，也經由校內教師積極推動，不管是學術上研究或帶領學生與社區合作進行文史探究、戲劇展演、社區營造等都累積豐碩成果，藉此研究中心成立，運用跨領域團隊及在地化策略，整合校內資源、結合社區與地方力量，讓台南學成為顯學。

南大「台南學研究中心」與產官學合作每年定期辦國內或國際跨領域學術研討會，從事大台南的歷史、宗教、民俗、藝文、文化資產、綠能生態與智慧城市等領域學術研究與推動，要將台南學從居民、地方、城市進而推向國際。