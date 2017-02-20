南大成立台南學研究中心 賴清德出席破冰行
〔記者王俊忠／台南報導〕台南大學成立台南學研究中心，南市長賴清德獲南大校長黃宗顯邀約出席祝賀。賴清德今天受訪表示，南大前校長黃秀霜為了小巨蛋案破局與他關係疏離，他少到南大，今天是黃宗顯校長接任後，他首度到南大參與學術活動，可說是對南大的破冰之行。
南大前校長黃秀霜為了與南市府合作的小巨蛋案破局，和賴清德撕破臉、雙方數度隔空交火，黃秀霜甚至代表國民黨與賴清德競選市長，黃最終落得慘敗，雙方關係降到冰點。賴清德說，在黃秀霜校長任內曾因校慶到南大，但平時少互動，此次是黃宗顯校長熱情邀約，他欣然與會。
賴清德感謝台南大學在文化研究上貢獻心力，期待南大成為台南學研究的重要推手及領頭羊，協助市府推動與達成文化首都目標。他說，台南學已成為台南市政發展的重要內涵政策之一，過去在縣府時期成立南瀛學國際人文社會學術研究中心，每年主辦國際學術研討會，從那時起奠定台南學研究基礎。
縣市合併後，市府以台南學為核心。賴清德指出，他不只延續蘇煥智縣長政策，從二０一一年起每年寒暑假辦冬季與夏季學校研習營、週六、日有假日台南學講座，更把台南學融入市政建設，如制訂南市歷史街區振興自治條例與歷史名人紀念作業要點等。台南在台灣歷史占有重要地位，台南學研究時間若是跨遠一點，其實可說是台灣學，期盼由大學與地方的合作共同推廣台南學，使大眾更了解南市在地人文、歷史及產業文化。
南大校長黃宗顯表示，南大立足府城已一一九年，校內收藏許多有關台南的珍貴文史資料，也經由校內教師積極推動，不管是學術上研究或帶領學生與社區合作進行文史探究、戲劇展演、社區營造等都累積豐碩成果，藉此研究中心成立，運用跨領域團隊及在地化策略，整合校內資源、結合社區與地方力量，讓台南學成為顯學。
南大「台南學研究中心」與產官學合作每年定期辦國內或國際跨領域學術研討會，從事大台南的歷史、宗教、民俗、藝文、文化資產、綠能生態與智慧城市等領域學術研究與推動，要將台南學從居民、地方、城市進而推向國際。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 女星睡覺無法闔眼 驚嚇父母慘被毒打
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 遶境放炮殃及路旁車起火 南市府：不排除提告
- 滑冰》宋青陽盡力滑出35.74秒 亞冬運第九名作收（影音）
- 竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
- 經典賽熱身賽》讀賣6巨投壓陣 南韓吃鴨蛋
- NBA》柯瑞頭帶造型遭吐槽 網友：以為是弟弟在打球
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變
- 巡弋東沙南沙 海巡艦艇用油 免貨物稅
- 許基宏首次經典賽 要讓球迷再感動一次
- 小檔案》航母打擊群
- 〈熱門族群〉惜售封盤 不鏽鋼戴著鋼盔繼續衝
- 〈熱門族群〉股價走在業績前 觸控廠漲完了？
- 卡佑民《不僅止於負片》 拍出世界另一面
- 《中日對照讀新聞》「落とし物」現金の届け出1年で36億円！ 東京都 東京都「遺失物」現金招領1年36億圓！
- 弱勢童上私托 市府補助差額
- 情緒失控持刀自殘 男子全身刀傷
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 搞錯引道 女董事開車逆向撞計程車
- 中國造船業倒閉潮 造船重鎮宛如鬼城
- 侯昌明送妻情趣內衣 表明錢不是重點
- MLB》慢球魔人打擊率不到1成 新球季目標向「神鱒」看齊
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 賀夫連威2場 魏總甜呼「寶貝」
- 自由廣場》質詢事先提問 比照先進國家
- 賴清德表態續留台南 推薦吳秉叡選新北市長
- 訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 哆啦A夢是你？ 女賊裙底竟偷藏7件衣
- 吸毒吸到體力差 毒蟲跑不過警察被逮
- 林濁水觀點》新時代下的舊典範（六）：主流民意對作的民粹總統
- 全球知名木棉花道遭破壞 白河警啟動護樹專案
- 國二女校內流產 禍首裝潢工這下子GG了
- 中國電影院過剩 票房成長後勁不足
- 權相佑房產王 砸上億買樓以星妻生日命名
標題：南大成立台南學研究中心 賴清德出席破冰行
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email