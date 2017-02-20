媳婦不孕 婆婆當代理孕母「生孫子」

2017-02-20 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕藝人小嫻自爆沒有子宮、無法生育後，引起許多討論。台北和信醫院藥劑科主任陳昭姿在臉書po文表示，一名女子因不孕，最後由婆婆出面、自願擔任代理孕母，讓她想對這位婆婆致敬。

陳昭姿在臉書上寫道：「有一位與小嫻和我同病的年輕女性，和她的先生一起來找過我。她的婆婆從反對她與兒子結婚，到後來不但同意，還願意自己為媳婦懷孕。我聽了都很想親自向這位婆婆致敬。」並且指出，代理孕母「在歐美國家都是允許的，惟獨台灣，還早呢，別人的孩子死不完！」

網友們看了以後也被這位婆婆感動，陳昭姿則對於代理孕母遲遲沒有合法化不滿的表示，「健康人欺負有病的人，有子宮的人欺負沒有子宮的人」，並且呼籲「成全別人追求幸福，這是人生最高境界」。