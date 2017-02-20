埔里國小學童染頭蝨 引家長恐慌

南投縣埔里國小有家長投訴學童感染頭蝨問題嚴重，影響生活作息。（記者佟振國攝）

2017-02-20 18:59

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里國小遭家長投訴學童感染頭蝨問題嚴重，其中1班12位女同學有5位被傳染，校方強調，將在本週三進行感染學童及家庭第一次投藥，相隔1週後再投藥一次，第2週再檢視成效，埔里衛生所也表示，頭蝨問題只要配合投藥與注重個人及居家衛生即可改善。

校方：已投藥防治及衛教宣導

埔里國小校長吳耀堂坦言，學童頭蝨問題每學期初都有零星個案發生，上學期間較容易協助學童投藥矯治，但每逢寒、暑假，學童放假在家，即出現防治空窗，因此每學期末都會加強衛教宣導，學期初也會進行學童健康檢查。

上週六全校檢查後，全校1300多位學童有50多人感染頭蝨，比例約4％，男、女皆有，以留長髮的女生比例較高，有家長投訴女兒該班的12位女生有5人感染頭蝨，為了與頭蝨對抗，女兒被迫剪髮投藥，全家洗衣物消毒，真的累翻。

吳耀堂表示，目前學校已對感染頭蝨的學童家長發出通知單，將在本週三進行全面投藥，不僅學童，家庭成員要連續一星期每天洗頭髮，避免交互感染，不共用梳子、毛巾，寢具要利用晴天曝曬6至8小時，也會持續追蹤防治狀況，下週三再做第2次投藥，相隔1週後再檢視成效，也呼籲其他學童、家長共同防治。