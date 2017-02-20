醫訊》產學合作雙贏 怡仁與中臺科大簽備忘錄

2017-02-20 17:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區怡仁綜合醫院與中臺科技大學簽訂產學合作備忘錄，期許雙方透過資源整合與專業交流，共同培育醫療專業人才。

怡仁綜合醫院院長李典穎說，中臺科技大學有健康科學院、護理學院，是醫療人才的搖籃，醫院透過產學合作，吸收更多醫療人才，學校也能安排學生，多多累積實務經驗，創造雙贏。

禾馨醫療團隊與怡仁綜合醫院共同打造「禾馨怡仁」婦幼健康照護中心，預計今年下半年開始服務桃竹苗地區的孕產婦，加上醫院的健檢中心要打造為醫學中心等級的健康管理中心，李典穎說，希望提供中臺科技大學的學生們良好實習環境，幫助學生畢業後就能無縫接軌，立刻投入醫療工作的行列。