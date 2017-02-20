| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
快去儲水！ 彰化部分地區今晚8點起停水 台水水管遭挖破 台中6萬戶今晚8點起停水
 首頁 > 生活

醫訊》產學合作雙贏 怡仁與中臺科大簽備忘錄

2017-02-20  17:28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市楊梅區怡仁綜合醫院與中臺科技大學簽訂產學合作備忘錄，期許雙方透過資源整合與專業交流，共同培育醫療專業人才。

怡仁綜合醫院院長李典穎說，中臺科技大學有健康科學院、護理學院，是醫療人才的搖籃，醫院透過產學合作，吸收更多醫療人才，學校也能安排學生，多多累積實務經驗，創造雙贏。

禾馨醫療團隊與怡仁綜合醫院共同打造「禾馨怡仁」婦幼健康照護中心，預計今年下半年開始服務桃竹苗地區的孕產婦，加上醫院的健檢中心要打造為醫學中心等級的健康管理中心，李典穎說，希望提供中臺科技大學的學生們良好實習環境，幫助學生畢業後就能無縫接軌，立刻投入醫療工作的行列。

廣告
  • 怡仁綜合醫院與中臺科技大學簽訂產學合作備忘錄。（怡仁綜合醫院提供）

    怡仁綜合醫院與中臺科技大學簽訂產學合作備忘錄。（怡仁綜合醫院提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 備忘錄 怡仁 產學合作
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：醫訊》產學合作雙贏 怡仁與中臺科大簽備忘錄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.