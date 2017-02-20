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台中鐵路高架化沿線地下道 107年陸續填平

台中鐵路高架化沿線地下道都將填平。（圖由台中市政府建設局提供）

2017-02-20  17:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化後，沿線共有24處地下道將填平，其中18處由交通部鐵路改建工程局辦理，2月起陸續施工，預計107年完工；圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路及忠明南路等6處地下道則由台中市政府建設局辦理，預算共3億多元，建設局表示，這6處工程已完成先期規劃，將在107年分2階段填平。

建設局表示，台中鐵路高架化工程在規劃時，前市府曾進行都市縫合計畫，由於圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路及忠明南路路口較大，車流量多，這6處地下道原本規劃是不填平，要在路口做立體交叉，但鐵路高架化工程執行時，重新檢討民意及需求性，決定改為填平地下道。

但最近卻傳出太原地下道將不會填平，建設局長黃玉霖表示，先前已召開地方說明會，並多次邀集鐵工局、台灣鐵路管理局及市府各局處單位研商，經評估太原地下道填平具相當可行性及正面效益。

建設局估計這6處地下道填平工程總經費需3億多元，市府已於鐵工局協調，鐵工局今年底將重新檢討財務經費，如果台中都會區鐵路高架捷運化計畫有結餘款，6處地下道填平工程將納入該計畫，由鐵工局一併執行。

建設局指出，為了降低對周邊交通的影響，建議這6處填平工程分兩階段執行，距離太近的路口應分開施作，預計107年第1季以後動工，107年底、108年初陸續完工，確切施工訊息將事先告知地方民眾。

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