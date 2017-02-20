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國立傳藝中心「靈堂售票亭」 這回連根拔除了

國立傳統藝術中心停車繳費亭最早以藍底白字寫著自動繳費機，週邊還懸掛著白燈籠，遭鄉民揶揄簡直就是靈堂繳費亭。（圖取自爆料公社）

2017-02-20  17:01

［記者簡惠茹／宜蘭報導］國立傳統藝術中心停車繳費亭以藍底為主色，白字寫著自動繳費機，週邊還懸掛著白燈籠，遭鄉民揶揄簡直就是靈堂繳費亭，還有網友寫道，「只接受金紙付款，新台幣一律不收」，傳藝中心隨後展開修改作業，先以紅底花色紙貼上，擋住藍底白字的原設計，但是卻又有網友笑說，這是90歲後過世的喜喪吧。

今天下午傳藝中心出動吊車，將整個售票亭移除，網友再度錄製影片放上臉書爆料公社，向大家報告靈堂售票亭的最新狀況。

全聯善美的文化藝術基金會表示，經過最近連續假期評估，該座繳費機位於轉角處，容易造成交通阻塞，因此決定撤出，停車場尚有3座繳費機。

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傳藝中心展開修改作業，以紅底花色紙貼上，擋住藍底白字的原設計，但是卻又有網友笑說，這是90歲後過世的喜喪吧。（擷取自宜蘭知識+）

如今國立傳藝中心「靈堂售票亭」終於拆了，而且是連根拔除不設在原地。（傳藝中心提供）

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