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「舉手環」管理長者健康、防走失 基本資料、血壓、血糖全都錄

長輩們戴上手環後，除了管理健康，也不容易走失。（記者林敬倫攝）

2017-02-20  18:49

［記者林敬倫／宜蘭報導］員山鄉內城社區及台灣紫社公益創新協會今簽署合作備忘錄，由協會提供「舉手環」平台，台灣紫社公益創新協會指出，將發送200條含QRcode的手環，建置app，協助記錄社區長者的個人基本資料、血糖、血壓及脈搏等資訊，方便子女管理長輩的健康，也能避免走失，內城社區是宜蘭縣內首個推行點。

「舉手環」索取資格不限失智老人，只要社區長輩都可以拿，長輩手上掛上一副有QRcode的手環，志工幫忙在雲端輸入姓名、家屬連絡電話、血糖、血壓及特殊疾病等資料後，只要用手機app掃描手環上的QRcode，就能管控長輩的健康，如果走失，一般民眾或警察，也可透過手機掃描QRcode，找到家屬的聯絡資訊，目前大台北、基隆及屏東等地，都有社區據點使用。

台灣紫社公益創新協會理事長張菁芬強調，一般民眾掃描QRcode後，只能看到長輩的姓名及家屬聯絡電話，其它健康資訊，則是由家屬在app內申請帳號後，掃描QRcode才會看到，子女也可以選擇不留自身電話，而留下里長、社區的電話當緊急連絡用，不會有個資外洩的問題。

「子女應更關心長輩！」張菁芬說，手環會有遺失及弄丟的問題，但這更顯示長輩變得容易健忘，子女應更關心，提供更好的照顧，未來如果內城社區推行順利，也將在宜蘭縣其它社區據點推行。

另外，宜蘭縣政府也提供民眾預防迷失手鍊、幸福Q一下關懷布標等物件，讓失智、表達障礙的長輩，找到回家的路，至今手鍊已發出1800多條，布標則已有141名長輩在使用。

縣府社會處表示，一般手鍊與布標都採主動發送的方式，給有需要的民眾，縣民只要有需求，向縣政府或各地鄉鎮市公所申請即可，幸福Q一下關懷布標掃出來的資訊，民眾也可選擇不登錄自身電話，僅留下聖母醫院、社會處的電話，不會有個資外洩的問題。

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  • 台灣紫社公益創新協會指出，將發送200條含QRcode的手環，建置app，協助記錄社區長者的個人基本資料、血糖、血壓及脈搏等資訊，方便子女管理長輩的健康。（記者林敬倫攝）

    台灣紫社公益創新協會指出，將發送200條含QRcode的手環，建置app，協助記錄社區長者的個人基本資料、血糖、血壓及脈搏等資訊，方便子女管理長輩的健康。（記者林敬倫攝）

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