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發燒話題》吃老薑清肺部？ 醫師：多吃彩色蔬菜更好

坊間流傳吃老薑可有效清潔肺部；醫師說，說法毫無根據，多吃彩色蔬菜效果更好，像是花椰菜就是很好的蔬菜，圖為老薑。（資料照）

2017-02-20  17:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕坊間流傳，吃老薑可有效清潔肺部；醫師說，這種說法毫無根據，但指出多吃彩色蔬菜反而抗氧化效果更好，且若想讓肺部乾淨，避免長期處在空氣污染環境才更重要。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台大醫院內科部主任余忠仁指出，吃老薑清肺部的說法沒有根據，也沒有科學實證，但他指出，多食用不同顏色的蔬菜反而比較有效。

余忠仁說，各種顏色的彩色蔬菜對身體抗氧化很有幫助，他舉例，像是花椰菜就是很好的蔬菜，對抗氧化和對抗發炎都很有效果，建議平時多吃。

食品藥物管理署也出面闢謠，指出對於坊間流傳「吃老薑可以把肺臟清乾淨」的訊息，內容沒有相關的資訊來源，而且也沒有相關科學文獻證實，對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信。

余忠仁說，與其想著要吃甚麼清肺部，更該注意的是「預防保健」，包括吸菸、烹調料理方式及自然環境的空氣品質等因素都會影響，建議民眾盡量不要抽菸或處在二手菸的環境中，烹調料理方式減少使用油炸或大火快炒，保持環境通風，並適時使用口罩或空氣清淨機維持空氣品質。

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  • 坊間流傳吃老薑可有效清潔肺部；醫師說，說法毫無根據，多吃彩色蔬菜效果更好，像是花椰菜就是很好的蔬菜，圖為花椰菜。（資料照，記者湯世名攝）

    坊間流傳吃老薑可有效清潔肺部；醫師說，說法毫無根據，多吃彩色蔬菜效果更好，像是花椰菜就是很好的蔬菜，圖為花椰菜。（資料照，記者湯世名攝）

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