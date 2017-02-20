中國H7N9變種 我國今年首例移入也疑為新型

2017-02-20 16:35

〔記者林惠琴／台北報導〕中國廣東省疾病預防控制中心通報，在感染H7N9的人類病例中，發現變種病毒，我國衛福部疾管署今天表示，國內今年首例H7N9境外移入個案檢體已成功分離病毒，經全基因序列分析發現，可能是一個新的基因型。

疾管署表示，2月13日自國內今年2月4日確診首例H7N9境外移入個案檢體成功分離病毒，並於15日完成全基因序列分析，相關序列訊息已於16日提供農委會，並同步發布於國際GISAID網站與全球分享，同時今日經流感諮詢委員會專家會議確認研判結果。

疾管署指出，其紅血球凝集素（HA）與神經胺酸酶（NA）蛋白基因，與中國所分離出來的H7N9流感病毒相似，其他內部蛋白基因組合與目前病毒相比略為不同，在HA蛋白切割位新增3個鹼性胺基酸，可能使其在禽類的病原性提高，可能是一個新的基因型，對禽類具高病原性，但無增強禽傳人或人傳人能力的突變。

此外，疾管署強調，進一步的基因序列分析顯示，該病毒的NA蛋白突變，對克流感與瑞樂沙等抗病毒藥物具抗藥性，已通知照護醫療團隊作為治療參考，目前該名個案仍病況嚴重住院治療中。

中國自去年10月入秋迄今，累計有426例H7N9流感病例，已超越歷年，以江蘇省124例、浙江省75例、廣東省47例與安徽省45例為主，個案多具禽類、活禽市場暴露史，以50歲以上族群居多。