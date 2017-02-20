遊民住西門橋下引髒亂 宜縣府將安置

朱姓遊民民常從事資源回收工作，縣府與市公所將協助安置。（記者林敬倫攝）

2017-02-20 17:26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市朱姓遊民搭帳篷住在西門橋下，平常靠著做資源回收過活，飼養了4、5隻狗，但因環境髒亂，狗隻太多，讓附近居民及路過運動的民眾難以忍受，時常被檢舉，縣府及市公所表示，將在週四一同會勘，協助安置遊民。

朱姓遊民原本在位於新月廣場旁的慈濟精華空地駐紮，引發民眾反彈後，他去年10月搬到西門橋上駐紮，但因為地點位在河濱公園，朱進行回收工作，也養了不少狗，環境髒亂，讓路過運動的民眾與附近居民難以忍受，頻頻向縣府與市公所檢舉。

每天早上都會在河濱公園散步的林姓婦人表示，朱姓遊民養的狗，都會在西鄉廳憲德政碑下，供民眾休息的平台活動，讓人望之卻步，且那是公有地，搭了私人帳篷，環境很髒亂，觀感實在不佳。

朱姓遊民受訪時則說，他以前玩股票，但投資失利，加上父母往生，因此看破了一切，開始信佛，熱愛萬物，所以才會養可憐的流浪狗，不想搬離，也不需要別人的幫助，這邊的生活很適合他，平常早起會打掃周邊環境，不會影響到別人。

宜蘭市公所表示，縣政府已經來函，週四將與衛生局、動植物防疫所、宜蘭縣警察局宜蘭分局、環保局及社會處等單位，一同到現地會勘，研究處置方式，協助朱姓遊民進行安置。

縣府社會處表示，人安基金會曾有意收留朱姓遊民，但遭到拒絕，現在傾向讓朱從事義工代賑的工作，透過勞務換取固定收入，然後找到合適，不影響其他民眾的租屋處。