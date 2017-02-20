酒駕男盧20次酒測還申訴 法官打臉罰9萬

為防止酒駕，警方不定點設立酒測臨檢。（資料照，記者吳昇儒攝）

2017-02-20 18:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化蔡姓男子4年前酒駕被查，遭罰4萬5千元，去年蔡男再度機車酒駕被攔查，這次他發揮拖字訣，酒測19次都失敗，「盧」到第20次才測出酒測值0.18，依法得罰9萬元，蔡男怪機器不準，但警方建議可到醫院驗血，蔡男拖了近2個小時才去驗血，經換算酒測值為0.09，憤而提出行政訴訟。彰化地院回推攔查時間計算酒測值為0.19，駁回上訴，蔡男只能乖乖去繳錢。

判決書指出，102月2月4日晚間，蔡男騎乘機車在彰化市酒駕被查，經抽血酒測值為1.59毫克，遭罰4萬5千元罰款並吊扣駕駛執照12個月，還須參加道路交通安全講習，不過蔡男未記取教訓，去年8月13日晚間9點，騎乘機車再被攔查，蔡男為了規避被加重處罰不斷拖延，喝水漱口3次，吹氣20次才完成酒測，最後酒測值0.18仍高於標準值0.15，員警當場開單。

蔡男不服，要求更換新的酒測器，員警表示酒測器沒問題，蔡男不死心，2小時後還到醫院驗血，酒測值換算為0.09，蔡男依此單據提起行政訴訟。

法官審酌，蔡男酒測前，員警已給予3次漱口，且多次測試未成功，雖自行到醫院驗血，但回推當時酒精濃度應為0.1989，反而比警方酒測值還高，因此駁回上訴，因蔡男5年內連犯，需罰9萬元、吊銷駕照及參加道安講習。

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