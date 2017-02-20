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烏日國中打造藝術圍牆 通學步道不中斷

烏日國中臨公園路的通學步道有中斷無法串連的問題。（記者何宗翰攝）

2017-02-20  17:11

〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日國中的圍牆因逐年逐段翻修，共有4種不同的牆面，因經費問題遲遲無法改善統一，校方日前向營建署申請「城鄉風貌型塑整體計畫」獲准，今天邀集地方人士共同討論圍牆美化，議員吳瓊華表示，希望藉由這次改善城鄉風貌的工程，縮短學校與社區的距離，加強學校外觀的綠美化，學生通學更安全。

烏日國中的圍牆臨公園路、榮泰街、榮泰街75巷、新盛巷，造型各有不同，部分老舊、損壞顯得凌亂，公園路通學步道也有中斷無法串連的問題，造成上下學通行危險。

校方表示，這次在公園路規劃的藝術圍牆通學步道，希望讓原本具有分隔空間性質的校園圍牆，變身成學生可以參與及作品展示的空間，並以水溝加蓋方式新增通學步道，讓公園路北段、南段能夠串連，並新增街角公園供社區居民使用。

吳瓊華表示，通透圍牆能讓學校與社區融合更加緊密，整體外觀的綠美化也提供學生及民眾更優質的環境，將協助促進未來南面和西側圍牆的改建工程進度。湖日里長楊炳輝表示，中彰快速道路的車流會銜接公園路，烏日國中的圍牆也等於是烏日的門面，相信居民都會樂見這樣的改變。

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相關關鍵字： 圍牆 圍牆美化 烏日國中 藝術圍牆 通學步道
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