管碧玲爆大客車結構車身檢驗 「竟100％通過」

2017-02-20 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆造成33死，大客車安全問題引發社會討論，民進黨立委管碧玲今（20）日指出，經調查發現，「申請大客車車身結構檢測者，竟百分之百通過，沒有一件不通過。」

管碧玲今在臉書指出，大客車結構安全不容忽視，到2017年1月，全國共有3萬4503輛大客車，而法規《車輛安全檢測基準》自2008年底開始，對新出廠的大客車執行「車身結構強度試驗」。至今共有881案申請檢測，其中2案申請辦理中，879案通過檢測，共4123型、2萬1687輛。

管碧玲直言，「申請大客車車身結構檢測者，竟百分之百通過，沒有一件不通過。在路上的2萬1687輛大客車真的這麼安全？」她也指出，蝶戀花翻覆的遊覽車是1998年4月出廠，是沒接受車身結構強度試驗的1萬2816輛大客車之一；而這1萬2816輛就佔了全國大客車比例達37.14%。

管碧玲還表示，通過結構安全檢測的2萬1687輛大客車，全部都採電腦模擬測試，「沒有一輛採用真實整車翻覆試驗，甚至連『等校試驗』也掛0，這樣的數字我很不安，我會繼續追查。」