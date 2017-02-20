30秒就能洗書 冬山圖書館添購圖書除菌機

冬山鄉立圖書館去年首度添購紫外線自助式圖書除菌機。（記者簡惠茹攝）

2017-02-20 16:59

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕30秒就能洗書，冬山鄉立圖書館率先添購紫外線自助式圖書除菌機，羅東、順安皆跟進，希望讓民眾借閱到乾淨衛生的書籍，提升圖書館閱覽品質。

冬山鄉立圖書館去年首度添購紫外線自助式圖書除菌機，順安圖書館、羅東李科永圖書館都陸續跟進購買，圖書館長李碧娥說，以前的除菌機只能消毒書皮，冬山鄉立圖書館引進的這台書本除菌機，則可以連內頁都完成消毒，一次可以消毒3本書，只要30秒，操作簡單，讓民眾不用擔心家裡的小寶貝可能拿到不乾淨的書本。

「愉悅的閱讀體驗，從乾淨衛生的書籍開始做起。」李碧娥表示，在圖書館借書時，我們或多或少會看到有人一邊看書、一邊咳嗽或打噴嚏，也有人可能會因為書本上的灰塵引起過敏不適，有時候民眾借書，也會看到輸上有不明污垢，懷疑可能帶有細菌，更有民眾會擔心公眾借閱的書本會成為細菌病原散播的載體，因此經過議員薛呈懿的協助，圖書館添購除菌機，希望達到除菌、除塵又芳香的效果。

議員薛呈懿說，有鑒於冬山鄉立圖書館是冬山很有指標性的場館，服務上更應該照顧到細微的面向，保護孩子和其他讀者的健康，所以當初使用建設金，協助購置2台除菌機，一台要價9萬7千元，希望讓民眾安心閱讀，打造更友善的閱讀環境。