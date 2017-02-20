中市勞檢處將輔導室內裝修勞工安全衛生

2017-02-20 16:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕很多工地勞工意外死亡，是發生在室內裝修，中市勞動檢查處將從3月開始，對正在施工或者擴建的大型企業展開室內裝修，相關施工的包商的勞工安全衛生輔導，減少勞工傷亡意外。

工地勞工意外死亡，雖然很多是在營造過程中，在外部鷹架墜落或者是被重物壓死或受傷，也佔勞安死亡數的較大比例，多數的業者逐漸建立外部施工的安全。

但中市勞檢處發現，很多廠商在進行內部的裝修工程中，卻忽略同樣也有安全上的問題，但因不重視也造成勞工意外死亡，約佔二、三成。

為了讓相關施工業者建立正確的勞安觀念，勞檢處今年首度辦理廠商在進行室內裝修前的輔導工作，並從三月開始試辦，從大廠開始輔導。

勞檢處表示，業者在外部的營造工地告一段落後，在進行室內裝修時，很容易疏忽勞工的的安全，如電線的安裝不慎，就容易讓勞工感電而傷亡、防塵室的裝修因高度高，就很容易墜落，在油漆時若未重視通風，就很容易讓勞工有機溶劑中毒，因此希望廠商能邀請相關施工的包商一起來接受輔導，進而能重視室內裝修勞工的安全。