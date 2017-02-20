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銜接綠色博覽會 歡樂宜蘭年街景佈置延長

冬山鄉公所今年作東，承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會將在4月1日登場，因此決定將宜蘭年造型花燈、稻草公雞等街景佈置延伸到2月28日後再拆除。（記者簡惠茹攝）

2017-02-20  16:32

［記者簡惠茹／宜蘭報導］冬山鄉公所今年作東，承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會將在4月1日登場，因此決定將宜蘭年造型花燈、稻草公雞等街景佈置延伸到2月28日後再拆除，鄉長謝燦輝表示，歡迎鄉親把握最後一週，來到冬山欣賞美麗的景緻。

「2017歡樂宜蘭年」24年來今年首度移師冬山鄉舉辦，街景佈置以「吉雞主燈」為主，象徵雞年大家一起來「起家」，在冬山老街及火車站等鄉內主要街道佈置裝飾，手繪燈籠牆、光之隧道都成為亮點，更吸引許多攝影愛好者來拍攝夜景。

過去歡樂宜蘭年結束後，依照慣例會在元宵節後陸續拆除街景佈置，但是冬山鄉公所今年決定延長裝飾時間，延伸到2月28日，冬山鄉長謝燦輝說，由於綠色博覽會今年移師冬山河生態綠舟舉辦，將在四月一日持續到5月14日，為了串連兩場大型活動，不要出現太長的空窗期，因此決定延後拆除。

謝燦輝表示，歡樂宜蘭年在冬山舉辦受到鄉親肯定，明年也會持續爭取在冬山續辦，以今年的經驗，呈現更熟練、更有巧思的一面給大家，今年因為燈飾佈置，冬山鄉晚上猶如不夜城，讓許多人晚上來夜拍，歡迎鄉親把握最後時間，到冬山欣賞美麗夜景。

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