銜接綠色博覽會 歡樂宜蘭年街景佈置延長
2017-02-20 16:32
冬山鄉公所今年作東，承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會將在4月1日登場，因此決定將宜蘭年造型花燈、稻草公雞等街景佈置延伸到2月28日後再拆除。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］冬山鄉公所今年作東，承辦歡樂宜蘭年系列活動，為了配合綠色博覽會將在4月1日登場，因此決定將宜蘭年造型花燈、稻草公雞等街景佈置延伸到2月28日後再拆除，鄉長謝燦輝表示，歡迎鄉親把握最後一週，來到冬山欣賞美麗的景緻。
「2017歡樂宜蘭年」24年來今年首度移師冬山鄉舉辦，街景佈置以「吉雞主燈」為主，象徵雞年大家一起來「起家」，在冬山老街及火車站等鄉內主要街道佈置裝飾，手繪燈籠牆、光之隧道都成為亮點，更吸引許多攝影愛好者來拍攝夜景。
過去歡樂宜蘭年結束後，依照慣例會在元宵節後陸續拆除街景佈置，但是冬山鄉公所今年決定延長裝飾時間，延伸到2月28日，冬山鄉長謝燦輝說，由於綠色博覽會今年移師冬山河生態綠舟舉辦，將在四月一日持續到5月14日，為了串連兩場大型活動，不要出現太長的空窗期，因此決定延後拆除。
謝燦輝表示，歡樂宜蘭年在冬山舉辦受到鄉親肯定，明年也會持續爭取在冬山續辦，以今年的經驗，呈現更熟練、更有巧思的一面給大家，今年因為燈飾佈置，冬山鄉晚上猶如不夜城，讓許多人晚上來夜拍，歡迎鄉親把握最後時間，到冬山欣賞美麗夜景。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 她站家屬答禮區 高鳴明星孫女身分曝光
- 拍扁麵包師指錢被「私吞」 乾姊今提告誹謗
- 昔日童星撂人砍人 組織犯罪部分檢方不起訴
- 凌晨酒後返家 只差10公尺倒地身亡
- 中國造船業倒閉潮 造船重鎮宛如鬼城
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 曾全身只剩不到800元 男歌手苦熬9年才翻紅
- 〈熱門族群〉美律獲利動能強 外資全面升評
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 公教退休師優存漏洞 社民黨籲終止
- 黃世銘被控替馬英九做偽證 北檢分案調查
- 救國團三階段 都與國民黨關係密切
- 〈國際現場〉巴菲特併聯合利華遭拒
- 大戶出手 近3個月掃進百億元豪宅
- 新版禁穆令最快21日公布
- 劉奕兒周旋3男 《美好年代》結局翻盤
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 民進黨提案改革考試院 國民黨：確實需與時俱進
- MLB》馬林魚春訓先用重砲下馬威 沃奎茲：教練太愛我
- 訂92個蛋糕低價轉售 知名甜點店怒告女子侵權
- 兩岸與國際》台灣應積極在重構的亞太安保秩序中找定位
- 老婆承認出軌 老公怒告老王卻不起訴...
- 最後的晚餐… 蟒蛇吞袋鼠窒息死亡
- 〈田舍生活〉貓兒的天然床墊
- 三星南山投票所 搞烏龍
- 〈婚姻研究院〉公婆戰爭 媳婦難介入
- 國二女校內流產 禍首裝潢工這下子GG了
- 《順風婦產科》童星長大走偏 變臉全裸拍三級片
- 台股尾盤急殺 收在9753點 成交量966億元
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 吸毒吸到體力差 毒蟲跑不過警察被逮
- 珍藏亞得里亞海珍珠─克羅埃西亞巡禮
- 《星期專訪》證交所董座施俊吉︰量增不是短期過熱 應是健康成長 台股回溫 稅改勿殺雞取卵
- 雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗
- 逃逸外勞酒後騎車買菸被逮
- 新營公園路蔣公銅像拆了！
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 綠光罩頂！任由女友亂約砲 只求她別分手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：銜接綠色博覽會 歡樂宜蘭年街景佈置延長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分