阿里山花季登場 公總取消北中南直達客運

106年阿里山花季將於3月10日至4月10日登場，為提升賞花及觀光品質，花季期間前三週的週末假日將進行疏運措施及管制。（資料照）

2017-02-20 16:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕106年阿里山花季將於3月10日至4月10日登場，為提升賞花及觀光品質，花季期間前三週的週末假日將進行疏運措施及管制。此外，蝶戀花武陵賞櫻團發生遊覽車事故後，因有駕駛工時違規疑慮，公路總局宣布，今年阿里山花季考量車程過長，避免司機疲勞駕駛和超時疑慮，國光客運台北、台中、高雄直達路線都喊卡。

花季管制日期為3月11、12、18、19、25、26日6天，疏運措施包含遊客總量管制，每日限量團客1萬人、住宿遊客2千人、散客2千人，加上管制時段外上山民眾2千人上山賞花。團客方面須至嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票。

短途散客可至全省統一、全家及萊爾富便利商店的和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合班次預約購票劃位。公總表示，短途散客預約系統於106年2月23日0點起開放民眾預約劃位，後續將視預約人數，彈性增開班次及釋出預約名額。

花季管制期間嘉義端台18線65.5k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，小型車上午6點至11點、大客車上午6點至中午12點禁止通行。民眾可多利用高鐵嘉義站、台鐵嘉義站的嘉義縣公車處、台18線61k八八新舍及台21線塔塔加等地點提供的大客車轉乘服務。

去年國光客運台北、台中、高雄直達阿里山的行程，公總表示，因為乘客不多，平均每班僅1-2人搭乘；加上路程較長，擔心駕駛工時會超過12小時，所以今年將取消這3條長程客運路線。

阿里山花季將於3月10日登場。（圖：阿里山國家風景區管理處提供）