原民傳統米粿 慢飛天使動手做
2017-02-20 16:27
學習包製原住民傳統米粿，知本國小特教班學童好不快樂。（記者陳賢義攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕台東知本國小6名特教班的學生，今由班導、助教及替代役哥哥帶隊，走入社區學習包製原住民傳統米粿，揉糯米糰、包餡，再以甲酸槳和月桃葉包裹、綁棉線，雖然動作緩慢，外觀也忽大忽小不整齊，但烹蒸起來同樣彈Q又美味；助教老師京玲說，這群慢飛天使雖然不同一般小朋友，只要耐心導引及給予學習機會，也可以做的很好。
小四學生浩恩手握糯米糰，忍不住驚呼好軟，在旁的妹玲媽媽輕聲細語的指導要捏成弧形，然後放進炒乾的魚肉和醃好的豬肉，浩恩不解的詢問「糯米團好軟喔！為什要放豬肉了？」妹玲媽媽笑笑的說，因為糯米團沒有味道，放入鹹鹹的魚豬肉包覆成糰，鹹味才會滲出變得彈Q好吃，浩恩似有領悟的直呼原來是這樣啊！
妹玲媽媽說，看著這群小朋友用心包製傳統米粿，有一些心疼但也有一點快樂，雖然他們的學習能力略有不足，但只要多給予關懷，未來他們也能夠跟一般人一樣自理生活及照顧自己，有機會跟他們一起玩樂和學習，真的很高興。京玲老師則說，慢飛天使們需要大家給予關懷和機會，他們只是學習力緩慢些，跟一般小朋友沒有什麼不同。
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