黑木耳比臉大 林鎮城打造全自動噴灌系統
2017-02-20 16:38
台中市石岡區梅子社區發展協會理事長林鎮城研發滾動式噴灌系統種植高品質黑木耳。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中市石岡區梅子社區發展協會理事長林鎮城，鑑於石岡區土地面積小，農友種植梨子的同質性過高，運用經營建築營造的專業，研發2年打造全自動噴灌系統種植黑木耳，生產的黑木耳比人臉還大，市場賣價也高，他希望能進一步推廣，讓黑木耳成為梅子社區的農特產，嘉惠農友。
林鎮城表示，石岡區土地面積不大，加上農村人口老化，當地農友多種柑橘或梨子，因種梨的人愈來愈多，同質性過高，而且人力較密集，這幾年黑木耳營養高、熱量低，被喻為心臟血管的清道夫，廣泛運用於生產面膜、木耳露，甚至減肥等食品，而且可採用立體栽培，所需土地面積不大，非常省工，相當適合石岡發展。
他說，黑木耳生長的環境需要光及通風，濕度最好保持在80~95度，但一般的噴灌系統多由上而下，無法全面提供黑木耳所需濕度，他便運用建築營造所學，蓋起模擬森林環境的廠房，並研發出滾動式的噴灌系統，讓直立面的黑木耳太空包可以獲得充份水份，生長得更好。
林鎮城說，黑木耳生長期視溫度高低不同，夏天約需2個月，冬天則3個月才可採收，一個太空包可採4次、總重約2台斤，太空包的介質很重要，若介質不佳，也可能影響黑木耳的生長。林鎮城種植的黑木耳平均每朵約4～6台斤重，長得比人臉還大，因品質好，市場拍賣價格高，目前市售每台斤約110元，堪稱高經濟作物。
除了林鎮城，目前梅子社區總幹事廖汶楠也投入種植黑木耳，林鎮城希望能推廣成為梅子社區的農特產，他表示，一開始廠房設備投資約需300萬元是門檻，但若產量及品質控管好，一年種植2期就可回本。
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