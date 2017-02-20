「台南學研究中心」啟用 賴清德揭碑

台南大學「台南學研究中心」揭牌啟用。（圖由南市府提供）

2017-02-20 16:18

〔記者蔡文居／台南報導〕國立台南大學「台南學研究中心」今天揭牌啟用，未來將結合校內各系所，從事大台南歷史、宗教、民俗、藝文及綠能生態等多項領域的學術研究、教學與推廣，以利深耕並振興地方學。

台南市長賴清德今天受邀出席揭碑祝賀，他表示，感謝台南大學在文化研究上貢獻心力，期待台南大學成為台南學研究的重要推手及領頭羊，協助市府共同推動並達成文化首都的目標。