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讓生活更有智慧 弘光科大辦物聯網應用研習營

2017-02-20  16:06

〔記者張軒哲／台中報導〕讓生活更有智慧！家電設備連結網路，是未來的趨勢。世界國際大廠現在都瞄準物聯網市場進攻，打造智慧生活，弘光科大資訊工程系看準市場需求，特別開辦「物聯網應用、邁向大數據設計」研習營，並新增「智慧型輔助科技碩士班」，培育跨領域資訊人才。

資工系系主任林佩蓉表示，預計2020年經濟部將促成國內物聯網新創公司或事業群達到150家，帶動台灣整體物聯網產值達到140億美元。鎖定智慧家庭、智慧交通、智慧能源、智慧城市、智慧綠建築、智慧區域、智慧觀光、智慧醫療八大領域。開辦研習營，可讓系上學生、高中職教師與產業新趨勢接軌。

資工系助理教授楊昌儒表示，過去傳統物聯網研習營，課程多半為嵌入式系統晶片程式設計、無線傳輸協定、感測元件原理等複雜技術細節，以理論為主、探討實例案例。

這次研習營邀請開發「FLAG-IOT物聯網應用套件」的業界講師一同授課，以流行全球Arduino開發板、軟體開發環境及其相關硬體套件，取代以往艱澀的嵌入式系統開發，讓學員可以充分了解與學習更多和網路連結的智慧商品及其運作機制，甚至可以自行設計，進一步透過行動裝置利用雲端服務，就可以控制智慧家電等連網之電子產品。

研習營學員說，我們將善加運用所學習到的物聯綱技術，一回家就溫暖、涼爽，甚至有煮好的飯菜，不再只是夢想。

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  • 模擬物聯網應用套件 。（記者張軒哲攝）

    模擬物聯網應用套件 。（記者張軒哲攝）

  • 資工系助理教授楊昌儒模擬物聯網應用套件。（記者張軒哲攝）

    資工系助理教授楊昌儒模擬物聯網應用套件。（記者張軒哲攝）

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