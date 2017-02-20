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2017台灣燈會主燈 雲縣府留下典藏

台灣燈會主燈鳯凰來儀璀璨亮眼，雲縣府留下典藏。（記者林國賢攝）

2017-02-20  16:04

〔記者林國賢／雲林報導〕2017台灣燈會落幕，雲縣府決定留下主燈「鳳凰來儀」典藏；縣府文化處長林孟儀表示，縣府將尋覓合適地點典藏展示主燈，延續主燈生命，繼續帶動雲林觀光。

台灣燈會約有近3000盞燈，目前已有7成已被認養典藏，主燈「鳳凰來儀」縣府已獲觀光局同意典藏；林孟儀表示，造型設計為鳳凰昂首飛揚，並以降臨於山之巔，振翅展現翱翔天際，設計中融入雲林元素，值得典藏。

林孟儀說，主燈會暫時移置保存，等到找到合適的地點，縣府會請原設計團隊協助將主燈復原，重新矗立在雲林，紀念雲林首度燈會圓滿成功，同時提升雲林觀光能量。

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  • 台灣燈會主燈雲林縣府將留下典藏。（記者林國賢攝）

    台灣燈會主燈雲林縣府將留下典藏。（記者林國賢攝）

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