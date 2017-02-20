哈瑪星春天市集 25、26日高雄見
2017-02-20 15:55
交通局本週六日將舉辦哈瑪星春天市集。圖為去年底聖誕市集熱絡場景。（記者王榮祥翻攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市交通局今宣布，將於2月25日、26日兩天，在哈瑪星舉辦「哈瑪星春天市集」，為今年10月在哈瑪星登場的生態交通全球盛典暖身。
交通局長陳勁甫表示，去年底哈瑪星聖誕市集獲廣大回響，吸引超過5萬人次參與，成功活絡哈瑪星舊社區，當地商家多希望再舉辦類似市集活動，交通局遂規劃「哈瑪星春天市集」。
交通局說明，春天市集匯集市府最受歡迎的型農市集、原民市集、海味市集等，並安排電動機車體驗、趣味電動車於捷運西子灣站接駁及提供免費大型氣墊樂園供大小朋友同樂。
交通局另安排時光旅行等創作樂團、原住民族語歌唱、小朋友環保創意服裝走秀等精彩表演，最受歡迎的高通通也將到現場與民眾互動，哈瑪星在地店家則聯合提供多種商品買一送一優惠券，當日持一卡通搭乘捷運或公車前往會場，還可兌換限量福袋。
活動訊息可上交通局官網、臉書「轉動高雄青春夢」、「2017生態交通全球盛典在高雄」粉絲團查詢。
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