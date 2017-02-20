花壽司大腸桿菌超標 饗食天堂：自主檢驗合格

2017-02-20 15:41

〔記者張菁雅／台中報導〕饗食天堂台中店的花壽司，經台中市衛生局檢驗大腸桿菌群不符合衛生標準，饗食天堂對此表示，衛生局2月6日取樣送檢的同時，該公司也自主將同批製作的產品送至第三方檢驗單位SGS，所得結果大腸桿菌群是符合標準，為了讓消費者放心，饗食天堂迄今仍對相關產品進行自主檢驗，務必達到食安標準。

饗食天堂強調，該公司一向非常重視食安問題，除了固定的產品檢驗外，每月都會對各項產品不定期抽驗，持續稽核產品製作流程，同時也加強員工教育訓練，養成良好衛生習慣，對於食安的要求絕不鬆懈，會把最好的產品及品質回饋給消費者。

至於衛生局表示，將依規裁處，依照食安法，可裁處業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。饗食天堂則說，會坦然面對。