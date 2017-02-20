遭譏為靈堂...傳藝中心繳費亭慘遭「連根拔起」！
2017-02-20 16:15
今天繳費亭整個連根拔起。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕命運多舛！宜蘭傳統藝術中心停車繳費亭日前遭批評像「靈堂」，引發廣大網友討論，一週後僅簡易花布色紙重新裝潢，再被批評是在敷衍了事，今天（20日）園方乾脆把繳費亭「連根拔起」！
傳統藝術中心停車繳費亭最近爆紅，初期被網友評為「靈堂」，隨後園方承諾修改設計，卻只用花布色紙貼住，最後甚至用木板整個封住，被網友譏為「封棺」，針對繳費亭連日遭批，園方今天乾脆把繳費亭拔除。
網友在臉書社團「爆料公社」貼出影片，今天下午3點爭議多時的繳費亭終於被拆了，一輛吊車直接把繳費亭連根拔起，最後被放上車斗揚長而去。
針對繳費亭終於被拆，網友紛紛表示贊成，有網友笑稱，終於功德圓滿，金童接引西方路，玉女伴隨極樂天」、「告別式剛結束，正在拆靈堂?」也有人批評，「原來納稅錢是這樣花的，蓋好之後變廢鐵，再重蓋一次，好像都不用錢一樣」另外也有網友表示「好想知道誰設計的」。
相關影片請見：
傳藝中心停車繳費亭原型，被鄉民揶揄像靈堂。（圖取自爆料公社）
修改後的繳費亭仍被批評。（擷取自宜蘭知識+）
最後乾脆把繳費亭用木板封起來，遊客諷刺像封棺。（資料照，記者江志雄翻攝）
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