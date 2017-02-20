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手握方向盤才算工時？ 網友：AV演員要「這樣」算...

2017-02-20  15:49

〔即時新聞／綜合報導〕因遊覽車翻覆案，使得司機的工時掀起廣大討論，交通部《汽車運輸業管理規則》所規定的駕駛駕車時數，是以「握方向盤」的時間為準，引發外界質疑，網友nagee則按照這樣的邏輯，畫出各行各業的「工時計算」打臉交通部。

網友nagee在臉書粉絲頁上PO出一張繪圖，他畫了「櫃姐、超商工讀生、救生員、設計師、老師、軍人、公務員、超級英雄、AV演員」的職業，並且按照「手握方向盤才算工時」的說法，將這些行業「真正的工時」寫出來。其中，AV演員那一欄，nagee以「插入」的動作來計算上、下班時間，因此他在圖片上寫著「開工！收工！開工！收工！」笑翻許多網友。

一位擔任消防的網友回應「我是消防員，昨天工時才30分鐘」，也有人提到，攝影師的工時該怎麼算，nagee則回應：「是以曝光時間算嗎？那大家都去拍星軌了。」

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  • 針對交通部規定司機的工時以「手握方向盤的時間」為準，臉書粉絲頁nagee製圖打臉，並且畫出各個行業的情況。（圖擷自nagee臉書粉絲頁）

    針對交通部規定司機的工時以「手握方向盤的時間」為準，臉書粉絲頁nagee製圖打臉，並且畫出各個行業的情況。（圖擷自nagee臉書粉絲頁）

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