寫經濟學「微笑曲線」 戴騄成學測國文作文最高分
〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年學測國文作文「關於經驗的N種思考」，大考中心公佈全國最高分25分僅有兩名（滿分27分），兩名高分寫手均落在台中一中，其中戴騄成引經濟學的「微笑曲線」強調經驗非絕對，沒經驗有時更能打破框架、創新，獲高分肯定。
另一名高分手阮俊儒則引自己失敗經驗，強調「不同的經驗有時能成失敗的休止符」，借鏡失敗經驗反能提供下次成功的能量，也獲評高分。
戴騄成高一起對經濟學領域極感興趣，甚至去上投資股票的課，10幾歲的青少年就跟著一堆中年人上課，他想了解投資市場，也看經濟學相關的書籍、研究各式行銷策略。
學測時他一看到題目，不加思索就引了平時極感興趣的經濟知識，他從經濟學的「微笑曲線」從銷售端與加工端分析，強調加工端仰賴經驗、大數據創造效益，但銷售端重創意，未必須仰賴經驗取勝。更引法國財政部長拉加德原本是極有經驗的律師，卻毅然在退休前出任法國部長，從未知的領域拓展人生，一樣做得有聲有色，突顯沒經驗有助跳脫框架，反而可能是優勢的結論。
至於阮俊儒寫人需要不同的經驗，才能從失敗中成長、學習，經驗可能是成功的序曲，他引自己有次為做小論文前往台中火車站採訪外籍移工，他在訪談前，自以為「很有經驗」地準備了馬來西亞及泰語等基本對話，實地訪談時卻遇到越南移工，弄錯對象，根本無法派上用場，讓他明白有時充分準備未必等於「有準備」。
他從中學到教訓，轉做自己較能掌握的議題，結果反而獲獎，強調失敗的經驗可以讓人銘記在心，壞經驗相對也能是失敗的休止符，反而是「好經驗」的結論。
奪下學測國文作文最高分的兩人均強調，平時模擬考的作文頂多才15到18分，從沒得過這麼高的成績，戴騄成很注意時事，常讀報紙，平時養成每週寫1篇作文的習慣，考前1個月則是每兩天寫1篇，題目就從讀報中找靈感，他強調，多寫有助培養手感，考試時感覺寫得十分順手。阮俊儒則認為自己應是字跡工整加上論述條理清晰，論述多面向，以致受肯定。
中一中國文教師陳金玉指出，平時訓練學生均會要求學生文章要能寫長外，兩名學生最出色之處在於所寫的題材夠強，超脫一般學生會寫的社團、求學、交友的經驗內容，讓論述有「重心」，因為不是泛泛之談，又能舉具體的人事物為例，加上言之有物，讓兩人的作品相對出色。
陳金玉另肯定兩名學生另有平時閱讀的習慣，雖未必均是讀文學，只要大量閱讀，養成自己的語感，即使沒有華麗的詞藻，論述自然一樣能打動人心。
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