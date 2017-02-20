仿佛來自仙界 「地湧金蓮」綻放

南元農場的地湧金蓮奇特。（記者楊金城攝）

2017-02-20 15:34

〔記者楊金城／台南報導〕看過佛教五樹六花之一的「地湧金蓮」？仿佛來自仙界，佛教聖花「地湧金蓮」現在六甲南元農場綻放，奇特的外型讓遊客驚訝。

南元最近才種植5株，地湧金蓮又稱地金蓮、地湧蓮、地母金蓮、千瓣蓮花，原產地在中國雲南省，屬於芭蕉科植物。

南元的5株「地湧金蓮」，高約1.2公尺，頂端的狀似蓮花的花冠其實是葉片，黃色的小花藏在葉狀片「蓮花」內。

傳說中地湧金蓮是在佛陀誕生時，每走一步便會生出金光閃閃的蓮花，花冠猶如從地面湧出的金色蓮花碩大又奇特，仿佛來自仙界，讓遊客驚嘆稱奇。