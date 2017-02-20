三坑米輪改洗石材質 挨批喪失原貌
2017-02-20 15:34
未整建前的三坑米輪。（龍潭區公所提供）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕龍潭區公所去年底整修三坑里二段潭駁坎旁的自行車休息區，涼亭、舖面都改善，原來水泥、石塊材質的「三坑米輪」也改建為洗石子材質，卻引來「喪失原貌」的批評。三坑里長黃勝松說，米輪的原貌早已不在，用洗石子重製米輪外觀，只是希望讓更多民眾認識早年的農業文化。
三坑米輪是早年民眾用來碾米的石輪，黃勝松說，米輪的直徑約60公分，早年民眾會將脫殼的米糠放入石輪下，再牽牛推著與石輪軸心連動的棍棒，緩緩轉動石輪，讓糙米的胚芽分離後成為白米。
黃勝松說，民國20多年，三坑米輪就已經存在，後來沒了碾米需求，米輪停用多年，經風吹日曬而毀壞成數塊水泥與石塊，以及支撐的鐵鑄中軸。民國86年後，地方人士與桃園市政府數次整修米輪，用水泥加固鐵鑄中軸與破損石輪，讓三坑米輪的舊貌不復存在。去年底龍潭區公所以水資源回收中心回饋金50餘萬元，再度整修三坑米輪，同時整建涼亭、改善舖面，也搶修永福路的下坡坍方處。
以洗石子重製的三坑米輪，雖保留了鐵鑄中軸，但無法轉動、與舖面同高，引來批評：「珍貴的米輪殘跡，竟然變成這模樣，實在很無言！」
黃勝松說，之前多次整修米輪，早已跟原貌不同，且東補西補還是會風化壞掉，他才建議用洗石子材質來完整呈現米輪的外觀，希望米輪能保存久一點，作為生活教材，讓民眾認識早年的農業文化。
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