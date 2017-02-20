高中課本教性別歧視？ 女性最不受歡迎特質：肥胖
2017-02-20 16:33
有網友PO出美新圖書公司出版的高中課本有離譜的性別歧視內容。（圖擷取自「麻油」臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕消除一切形式的性別歧視已是國際公認之價值觀，但最近有網友發現，台灣竟然還有高中課本的內容，明列男性與女性的十大最受/不受歡迎特質，而且標準充滿主觀偏見，在網路上引發爭議。
臉書網友「麻油」今天PO文，她看到自己高中一年級妹妹的班會課課本，在這本美新圖書公司出版的課本中，竟明列女性的十大最受歡迎特質為「年輕貌美身材好」、「孝順公婆善待家」等，而最不受歡迎特質第一條就是「身材肥胖比例差」，接著就是「穿著土氣扮相俗」、「敗金揮霍愛名牌」、「嬌縱任性脾氣大」等。
此外，男性的十大最受歡迎特質首條為「事業有成經濟佳」，還有「英俊瀟灑個子高」、「外形陽光愛運動」等，最不受歡迎特質則分別為「主觀自誇愛說教」、「吝嗇龜毛愛計較」、「自卑失信愛推託」等等。
這本課本充滿刻板印象的內容被PO出後，一天內已經吸引900多次分享，網友們紛紛留言表示，「這是真的嗎？超噁心的欸」、「這種東西拿來當課本是在欺負誰啊」、「胖子錯了嗎？」「滿滿的歧視。原來異性戀都這樣教小孩的」、「課本不能教性平，卻可以放這種屎給學生吃」、「可以投訴性別會」。
該本課本認為男性「主觀自誇愛說教」最不受歡迎。（圖擷取自「麻油」臉書）
該本課本認為女性受歡迎首要條件是「貌美身材好」。（圖擷取自「麻油」臉書）
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