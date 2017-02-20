台中市社區充滿特色 吸引香港大學師生任志工

2017-02-20 15:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市社會局去年舉辦國際志工工作營，中市社區能量因國際志工的宣傳而受重視，今年3月，將有來自香港大學的師生高達22人要到梧棲南簡社區擔任志工，要進行社區服務及協助土角厝的修繕，而社區能量展現台灣另一種軟實力。

社會局去年首次舉辦國際志工來台中市服務社區的活動，吸引85位在地青年與47位海外青年志工參加社區服務，有太平興隆社區、東區東信社區、大安頂安社區、梧棲南簡社區、太平頭汴社區等5個社區參與。

台中市社區的特色，讓國際志工留下深刻的印象，也透過各種管道如臉書陳述感受，讓很多國際青年對台中市的社區服務相當感興趣。

由於成效不錯，社會局計劃今年擴大辦理，今年要預計招收100位海外志工、200位在地青年，進行16梯次的工作營，也在國際平台上進行招募。

讓社會局感到訝異的，國際志工通常都是年輕學子或是青年上平台看到後，個別報名，但今年卻有香港大學集體報名，師生22名將於3月來台中市進行社區服務，而且將到梧棲的南簡社區，除了修繕土角厝，還要陪伴長者活動。

社會局長呂建德表示，去年舉辦國際志工工作營，主要是展現台灣文化，讓國際志工去體會社區文化，如南簡社區的土角厝營，修繕後便住在土角厝內，太平的興隆社區，為貓頭鷹築巢，這樣的經驗對國際志工而言相當難得。