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也是包養？ 小白兔飼料費自己賺

米國學校農村動物園大受歡迎，兔兔飼料採誠實商店模式，讓遊客也能體驗餵兔樂趣。（記者王秀亭攝）

2017-02-20  15:18

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮農會米國學校內打造了一處小型農村動物園，米國學校順應民意，在園子旁架設起只賣兔飼料紅蘿蔔的自助商店，讓親子自取並投幣，享受餵兔子的樂趣，不只方便遊客，更可減少看管人力，兔子們也因為這種方式，「自己的飼料費自己賺。」

彭衍芳說，小動物讓人親近，能親自餵動物更棒，米國學校因應遊客需要，供應紅蘿蔔，但民眾任意取用，恐讓兔子食用過量，因而採取以價制量的方式，原本在賣店結帳櫃台以1包20元的方式販售。但後來發現遊客眾多，賣店店員常忙不過來，櫃台又離小動物園有一段距離，最後乾脆以自助方式，擺在兔園旁，讓民眾投幣自取，考驗民眾的誠實度。

試行幾個月，米國學校將部份盈餘作為維護兔園，及照顧兔子之用，彭衍芳表示，原本只是想減輕店員的負擔，竟產生另外效果，家長趁機進行機會教育，教導誠實觀念，又能體驗餵食動物的樂趣，米國學校也有足夠費用照顧園區內的小動物們，讓農村動物園得以持續下去。

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  • 米國學校的小型農村動物園意外成為活招牌，小朋友更愛體驗餵兔子的樂趣。（記者王秀亭攝）

    米國學校的小型農村動物園意外成為活招牌，小朋友更愛體驗餵兔子的樂趣。（記者王秀亭攝）

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相關關鍵字： 自助商店 誠實商店 飼料費 餵兔子
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