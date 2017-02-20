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石岡區莊文豐夫婦研發種植銀耳 產量全國最大

莊文豐研發種植成功的銀耳，聞起來有淡雅香氣。（記者歐素美攝）

2017-02-20  14:59

〔記者歐素美／台中報導〕銀耳熱量低、營養高，因種植不易，國內目前僅有少數農友種植，台中市石岡區莊文豐、吳素月夫婦，研發近2年終於種植成功，透過產銷班「隆谷養菇場」的全環控栽培室種植，每日可生產約1公噸，產量高居全國之冠。吳素月說，銀耳煮成甜湯、鹹羹，或清燙沾醬、涼拌都好吃，她則常川燙後冷藏，隨時放進飲料中一起食用，容易有飽足感又健康。

莊文豐從學生時期就跟著父親種香菇，並與產銷班農友一起成立「隆谷養菇場」，種植柳松菇、杏鮑菇、鴻喜菇及金針菇等，這幾年因銀耳的營養高、熱量低，深受市場喜愛，也開始種植銀耳。

莊文豐說，銀耳的種類很多，因需與香灰菌一起培養種植，時間及比例等控管很重要，種植不易，他研發快兩年，終於培養出具有淡雅香氣的銀耳。市面上很多銀耳其實是木耳變種，屬於白木耳，纖維較粗，其研發種植的銀耳，纖維細緻，味道及口感都好。

莊文豐表示，早期台灣銀耳多是從中國進口的乾銀耳，為求顏色漂亮持久，常會採用硫磺薰過，對人體健康比較不好，現在國內種植成功，新鮮美味吃得到。

吳素月說，銀耳除了可煮成蓮子銀耳湯外，加入莧菜及豆腐等也能煮成美味的鹹羹，甚至川燙後涼拌或沾芥茉、黑醋等，一樣美味，也可以拿來入菜或涮火鍋，裹上酥炸粉油炸，吃起來軟嫰，因營養價值高，養顏又美容，有「素燕窩」之稱。

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  • 將銀耳煮成甜湯，是最常見的烹調方式。（記者歐素美攝）

    將銀耳煮成甜湯，是最常見的烹調方式。（記者歐素美攝）

  • 銀耳川燙後沾醬食用，十分清脆美味。（記者歐素美攝）

    銀耳川燙後沾醬食用，十分清脆美味。（記者歐素美攝）

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