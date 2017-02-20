| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

小米酒、梅酒融入調酒 台東兩選手遠征日本

蔡威廷以小米酒調出粉紅色「跳舞的少女」。（記者黃明堂攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2017-02-20  15:06

［記者黃明堂／台東報導］運用台東在地小米酒、梅酒還有初鹿鮮乳融入調酒，台東專科學校蔡威廷、陳丁源兩位學生將遠征日本，參加日本第13回「総務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽，希望捧回冠軍獎杯。

台東專校餐旅科學生近年來屢在國內外調酒賽獲獎，受到在地業者及縣府的重視，這次參賽，集合了產、官、學三方合作之力，希望將台東小米酒及梅酒在日本國際調酒舞台展露頭角。

兩位參賽學生是在去年國內舉辦的「金樽杯」調酒賽中脫穎而出，取得國手資格，今天在縣政府大禮堂做賽前表演，蔡威廷採用聖果蜜多公司的小米酒調出粉紅色的「跳舞的少女」，陳丁源以曲禾酒莊梅酒』調製綠白相間的「世界農場」，白色來自初鹿鮮乳。

為了比賽，這幾個月來，兩人每天早、午、晚都要各練習20次以上，拚命搖的結果，不只技藝進步，也練出手臂肌肉。

指導老師鄒慧芬說，這次比賽除了使用主辦單位指定的酒類，為表現在地特色，要將台東生產的小米酒及梅酒帶去當酒材，她也希望把初鹿鮮乳也帶過去，但必須先克服保鮮問題。她說，去年帶領學生參加2016臺灣金樽杯國際創意調酒大賽，小米酒題酒材之一，並獲得多項獎項，因此這次到日本，要擴大使用台東產品。

縣長黃健庭全程觀賞學生調酒，縣府也將贊助機票，業者則免費提供酒材及紅包，透過本次產、官、學互惠、擴大縣內在地產業與學界交流與鏈結機制，提升台東製酒產業銷售通路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳丁源以梅酒及初鹿鮮乳調出「世界農場」。（記者黃明堂攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台東專科學校蔡威廷（左三）、陳丁源（右二）兩位學生將遠征日本，參加日本第十三回「総務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽，台東縣長黃健庭（中）今天試喝。（記者黃明堂攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小米酒 調酒
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：小米酒、梅酒融入調酒 台東兩選手遠征日本


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.