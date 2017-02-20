小米酒、梅酒融入調酒 台東兩選手遠征日本
蔡威廷以小米酒調出粉紅色「跳舞的少女」。（記者黃明堂攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
［記者黃明堂／台東報導］運用台東在地小米酒、梅酒還有初鹿鮮乳融入調酒，台東專科學校蔡威廷、陳丁源兩位學生將遠征日本，參加日本第13回「総務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽，希望捧回冠軍獎杯。
台東專校餐旅科學生近年來屢在國內外調酒賽獲獎，受到在地業者及縣府的重視，這次參賽，集合了產、官、學三方合作之力，希望將台東小米酒及梅酒在日本國際調酒舞台展露頭角。
兩位參賽學生是在去年國內舉辦的「金樽杯」調酒賽中脫穎而出，取得國手資格，今天在縣政府大禮堂做賽前表演，蔡威廷採用聖果蜜多公司的小米酒調出粉紅色的「跳舞的少女」，陳丁源以曲禾酒莊梅酒』調製綠白相間的「世界農場」，白色來自初鹿鮮乳。
為了比賽，這幾個月來，兩人每天早、午、晚都要各練習20次以上，拚命搖的結果，不只技藝進步，也練出手臂肌肉。
指導老師鄒慧芬說，這次比賽除了使用主辦單位指定的酒類，為表現在地特色，要將台東生產的小米酒及梅酒帶去當酒材，她也希望把初鹿鮮乳也帶過去，但必須先克服保鮮問題。她說，去年帶領學生參加2016臺灣金樽杯國際創意調酒大賽，小米酒題酒材之一，並獲得多項獎項，因此這次到日本，要擴大使用台東產品。
縣長黃健庭全程觀賞學生調酒，縣府也將贊助機票，業者則免費提供酒材及紅包，透過本次產、官、學互惠、擴大縣內在地產業與學界交流與鏈結機制，提升台東製酒產業銷售通路。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
陳丁源以梅酒及初鹿鮮乳調出「世界農場」。（記者黃明堂攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
台東專科學校蔡威廷（左三）、陳丁源（右二）兩位學生將遠征日本，參加日本第十三回「総務大臣」杯琉球泡盛國際調酒大賽，台東縣長黃健庭（中）今天試喝。（記者黃明堂攝）
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