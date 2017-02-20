春寒送暖 在地企業籲關懷弱勢學童
2017-02-20 14:50
〔記者張安蕎／新北報導〕台灣兒童少年希望協會樹林關懷站有一群來自貧困家庭的孩子，除了需要課業上的輔導外，也需要物資、食物，讓正值成長期的他們不須餓著肚子，家和有線電視連續10年餅乾、保久乳等捐贈給協會，秉持著回饋在地的精神，呼籲社會大眾一起來歡喜作公益，關心弱勢家庭孩童。
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