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禽場加設圍網 南市預計補助374場

南市將補助禽場加設圍網，杜絕外界禽鳥接觸禽舍家禽，總補助經費為3435萬元，預計補助374場，每場最高補助10萬元。（資料照，記者王涵平攝）

2017-02-20  14:36

〔記者王涵平／台南報導〕南市將補助禽場加設圍網，杜絕外界禽鳥接觸禽舍家禽，總補助經費為3435萬元，預計補助374場，每場最高補助10萬元。

南市農業局指出，為防範禽流感疫情傳播，針對高風險養禽場禽舍四周加設圍網者予以補助費用，對於未配合圍網政策者將依畜牧法及動物傳染防治條例開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

農業局表示，全國自2月17至24日家禽禁宰禁運7天，加強取締雞、鴨、鵝等違法屠宰行為，2月18日前往新營區及佳里區3個傳統市場共7處禽肉販賣攤商查緝，未查獲業者違法屠宰情形，將持續稽查工作。

如發現違法屠宰，可向南市農業局畜產科檢舉，電話06-6322231＃6172。

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