別戳破！盤點女生常說的7大謊言 妳中了多少？

女人心海底針，最常說的7個謊言妳中了幾樣？（圖擷取自weheartit.com）

2017-02-21 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕根據統計，女性平均一天說謊3次，最近Youtube頻道「女子月月友 Muse Comedy」就拍攝影片，揭露一般女生最常說的7大謊言。









1.稱讚朋友的男友

朋友交了新男友，女生會想要看對方照片，但如果對方長得不好看，也不好意思說他不帥，有的人會昧著良心稱讚，「是帥啦，不過不是我的菜」。









2.很熱情打招呼

有時候在路上遇到認識但沒有很熟的朋友，會不想上前打招呼，但是如果對方前來相認，還是會很熱情地回應，並回答：「好巧喔！剛才我真的沒看到你～」









3.你今天穿得好美喔

朋友穿著品味「獨特」，但為了討人家歡心，還是會說：「你今天穿得好好看喔！」









4.我真的好喜歡喔

自己生日時朋友送上精心挑選的生日禮物，就算心裡沒有很喜歡，但畢竟是人家的心意，所以還是會說：「謝謝你，我好喜歡！」









5.好吃

朋友送上自己做的餅乾蛋糕提供試吃，其實味道不怎樣，但因為不好意思傷害人，所以會說好吃，「好特別的味道喔，但這麼好吃的東西還是留給你自己吃好了」。









6.我才沒跟那個爛咖聯絡

如果遇到男友劈腿、偷吃，女生的閨蜜總是力勸好友要趕快分手，但「愛到卡慘死」，有的女生死不肯分、或是分手了又跟渣男複合，甚至怕再被好友關切，還會欺騙好友「我已經沒有在跟他聯絡了啦」。









7.我在路上了

與朋友相約卻遲到，在先到的友人打電話來逼問自己在哪時，才回說「我在路上了啦」，其實搞不好根本還沒出門、可能還在玄關穿鞋、或是還坐在梳妝檯前畫眼線。（反正對方也不知道是真是假！？）









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