板橋知名早午餐店拒雇男性 挨罰15萬

板橋區雅米早午餐店因拒絕男性應徵服務員，違反性別工作平等法規定，挨罰15萬元。（勞工局提供）

2017-02-20 14:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕一名男性求職者打電話到板橋區知名早午餐店雅米早餐應徵服務員，該店卻以「我們不請男生」為由拒絕，勞工局接獲申訴，由市府同仁進行電話測試，同樣遭拒，認定求職條件有性別限制，明顯違反性別工作平等法第7條規定，開罰15萬元。

去年9月，一名男性求職者打電話到板橋雅米早餐應徵服務員，該店一聽到是男性應徵，立即表示「我們不請男生」為由拒絕，求職者認為遭受性別歧視，向新北市勞工局提出申訴。

勞工局受理後，由承辦人員喬裝求職者，對雅米早餐店實施電話測試，果然發現該店當下直接回絕男性應徵。負責人到勞工局接受訪談時表示，「外場要穿裙裝，為了要統一服裝，所以只請女生」，並陳述「因為店裡只缺1位外場人員，外場要穿裙裝制服，所以才會直接回覆不請男生，避免求職者白跑一趟」。

記者致電雅米早餐店，店員稱中午時間非常忙碌，請記者下午4點半以後再撥打電話聯繫。

本案經新北市就業歧視評議委員會審議，早餐店以服務員須穿裙裝制服為由，拒絕男性求職者的應徵申請，但委員會認為，求職者的性別與是否能勝任服務員工作並無關聯，該店以性別因素對求職者產生的差別待遇，已違反性別工作平等法第7條規定。

勞工局就業安全科長陳兆年表示，依性別工作平等法規定，雇主對求職者或受僱者的招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等，不得因性別或性傾向而有差別待遇，違者得處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。考量雅米早餐店資本額規模小，依行政罰法酌以減罰二分之一、開罰15萬元，去年底已繳納罰款。

勞工局長謝政達強調，事業單位招募員工時，應以求職者的能力及專業是否勝任為徵才條件，除非工作內容確實有限制性別必要，例如男性服飾廣告模特兒可限男性、女性內衣銷售員可限女性等特殊情況，否則不能任意設定條件，限制特定人求職權益。