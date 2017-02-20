靠行遊覽車全吊銷牌照 友力靠行車主盼專案處理

民進黨立委鄭寶清（圖右）和友力通運靠行遊覽車司機召開協調會，希望盡速恢復司機的工作權。（記者王藝菘攝）

2017-02-20 14:07

〔記者蕭婷方／台北報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車翻覆造成33死11傷，由於蝶戀花旅行社遊覽車靠行有力通運，連帶有力旗下123輛靠行遊覽車都要吊銷牌照，生計成困難。友力靠行車主自救會成員今北上陳情，盼政府以專案處理，讓大家有飯吃。

民進黨立委鄭寶清今早原邀集自救會車主、交通部路政司、公路總局召開陳情「協調會」，不過，交通部官員臨時缺席，後僅鄭寶清出席宣布與駕駛人協商後結論，包含向法院提出占十狀態假處分，後續將向公路總局提出訴願，並要透過民事訴訟程序來主張財產權。

鄭寶清認為，遊覽車司機只是靠行友利，被連坐吊銷牌照，所有人都不能營業，許多司機買車多以房子作抵押、生計成困難；依照扣押的執行法，涉及生計就不該扣押，雖依法有據，但「政府作這個行政命令，速度太快」，要以其他方式解決問題。

自救會發言人袁佳齡表示，靠行司機多以房屋貸款，有人貸款8百多萬，一天沒跑車平均就損失1萬，生計成問題。自救會成員葉財成陳情，希望政府能夠專案處理，先讓司機生計。

此外，交通部長賀陳旦今上午原訂會到鄭寶清辦公室拜會，後臨時取消。鄭寶清則緩頰，交通部內急於處理遊覽車一事，才會擇期再拜訪。

公路總局長陳彥伯與觀光局長周永暉現口頭請辭，為翻覆一事負責，外界質疑交通部「棄車保帥」，認為交通部長賀陳但也要下台負責。

鄭寶清則認為，由於去年陸客團火燒車也是時任該兩局的首長下台負責，此次升高到部長「我看不是很洽當」，兩為新局長剛上任5個月，也很認真，當務之急應該是找出解決問題的方法。

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