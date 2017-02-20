捐380萬元到武潭 學童樂享圖書室

在台北民權扶輪社總監廖文達奔走下，邀請了海內外共3個扶輪社捐贈近380萬元給屏東縣武潭國小，帶動地方閱讀風氣。（記者邱芷柔攝）

2017-02-20 14:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「幾乎沒去過圖書室！」這是屏東武潭國小學童對圖書室的普遍印象，由於武潭國小圖書室年久失修，雨天還會漏水，讓圖書室功能不彰，校方只能每天早上推著書車到走廊提供孩童閱讀，得知武潭國小困境的台北民權扶輪社總監廖文達，經過1年多爭取，與夏威夷國際扶輪社、高雄國際扶輪社共同合資捐贈10萬美金，並加贈購書、圖書館推廣教育計畫等經費，總計台幣近380萬元，今天到校舉行捐贈儀式。

武潭國小校長梁吉成說，過去下雨的時候圖書室會滲水，地板也因此出現腐爛情形，因為擔心學童安全，目前圖書室是不開放的，很感謝海內外3個國際扶輪社社團協助，包括300多萬的整建經費、20萬購書經費及45萬的推廣教育經費，讓大家很期待新的圖書室完工後，成為孩子們願意走進來、親近圖書的空間。

梁吉成也表示，捐贈單位希望未來完善的圖書室不要變成閒置空間，所以學校也特別規劃了以孩子為主的作文班、英文班課程，另外也有以家長為主的志工培訓、社區工藝等課程，讓圖書室功能更加多元。

「ALOHA！」學童們向來自夏威夷的扶輪社員熱情問好，廖文達說，前年到義大利旅遊時遇到了武潭國小梁吉成校長，得知校內困境後，結合國內外的力量，這次捐贈就由夏威夷國際扶輪社5000地區、台北國際扶輪3480地區、高雄國際扶輪3510地區共同合資捐贈。

24名來自夏威夷的扶輪社成員，也預計在武潭國小校本部與兩處分校，以3天時間進行交流，社員們不僅帶來童書送給小朋友，也熱情的表示，夏威夷和台灣一樣是島國，那裡的小朋友也和這裡的小朋友一樣熱情、愛跳舞，這麼多相似的地方讓他們來臺灣覺得非常親切，也希望這次捐贈活動能一起提升地方的閱讀風氣。