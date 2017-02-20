| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

基隆中山一、二路拓寬 3/1山側切換海側

中山二路3月1日開始切換改走海側道路。（記者盧賢秀攝）

2017-02-20  13:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山一、二路道路拓寬，3月1日上午10點開始，從中山二路83-1號（西6碼頭附近）至海三廠，將由山側道路切換到海側，提醒用路人注意。

市府工務處表示，中山一、二路道路拓寬工程，將陸續施做靠山側的管線埋設等工程，將分段施工，3月1日從中山二路段開始切換到海側，改道期間行經管制區之車輛，請遵照替代路線標誌指示改道。

工務處土木工程科長何忠倫指出，靠山側道路未影響施工的部分，將開放居民通行及停車，鄰房側會留設2米人行道讓行人通行；原公車停等站牌，改在海側道路相對位置。垃圾車清運路線不變，如遇工程施工收取位置將前後挪移。

廣告
  • 中山一、二路拓寬山側切換海側路線圖（市府工務處提供）

    中山一、二路拓寬山側切換海側路線圖（市府工務處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 工程 道路拓寬
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：基隆中山一、二路拓寬 3/1山側切換海側


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.