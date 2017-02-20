基隆中山一、二路拓寬 3/1山側切換海側

中山二路3月1日開始切換改走海側道路。（記者盧賢秀攝）

2017-02-20 13:43

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山一、二路道路拓寬，3月1日上午10點開始，從中山二路83-1號（西6碼頭附近）至海三廠，將由山側道路切換到海側，提醒用路人注意。

市府工務處表示，中山一、二路道路拓寬工程，將陸續施做靠山側的管線埋設等工程，將分段施工，3月1日從中山二路段開始切換到海側，改道期間行經管制區之車輛，請遵照替代路線標誌指示改道。

工務處土木工程科長何忠倫指出，靠山側道路未影響施工的部分，將開放居民通行及停車，鄰房側會留設2米人行道讓行人通行；原公車停等站牌，改在海側道路相對位置。垃圾車清運路線不變，如遇工程施工收取位置將前後挪移。