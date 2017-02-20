染禽流感！3萬隻雞全沒了 飼主也無奈

雲林禽流感疫情延燒，今天新增3場確診。（記者黃淑莉攝）

2017-02-20 13:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今天又有3處養雞場確定H5高病原禽流感陽性，11萬4000多隻仿羽土雞將分3天撲殺，水林養雞場飼主無奈說，擔心禽流感平日進出即都穿隔離衣，人、車管制嚴格，也有做帆布隔離鳥類，怎麼還會染病，看著3萬隻雞被撲殺很難過。

飼主指出，16日發現有雞隻活動力變差，17日即向雲林縣動植物防疫所通報，這幾天每天死亡約100多隻雞，再2週雞隻即可販售，期望結果是陰性，聽到陽性要撲殺很難過，3萬隻可賣8、900萬元。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，防檢局昨晚通知雲林3場養雞場包括水林1場、西螺2場，H5高病原禽流感初篩呈陽性，3場共有11萬4000多隻，總計雲林已有21場養雞場染禽流感。

鄭安國指出，由於人力不足，今天先撲殺水林的養雞場，除防疫所僱工2、30人，陸軍十軍團也派出90名阿兵哥協助搬運及消毒等工作。

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