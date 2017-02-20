中山清寒生論文登國際期刊 逕讀博士班獲准
2017-02-20 13:36
中山博士班ㄧ年級學生金福源（左）、中山物理系講座教授張鼎張（中）及博士班ㄧ年級鄭皓軒（右）。（記者方志賢攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕中山大學物理系博士班一年級金福源小學二年級時遭逢家變，家庭經濟陷入困境，雖然物質條件不佳，但未向命運低頭，考上中山物理系後表現優異，大四時以第一作者撰寫的論文，登上國際著名期刊，並以優異的成績申請逕讀博士班獲准。
金福源8歲時，父親遭人酒駕追撞身亡，當時他的大弟年僅5歲，小弟剛出生，家庭頓失支柱；母親一肩扛起家計，幫人送報、擔任清潔工等，月入僅1萬多元。
金福源回憶，每年寒暑假是母親最煎熬時刻，因為媽媽要籌措他們3兄弟的學費。尤其他和大弟上了大學後，母親一年要負擔近20萬元學費，壓力超大，他後來靠著當家教及補習班課輔老師賺取生活費，不再跟家裡拿錢。
金福源考進中山物理系後，成為講座教授張鼎張的專題研究生；他說，每年寒暑假張老師自己都沒放假，還是到學校幫我們上課，一週上課10小時。因受恩師身教影響，金福源經常留在學校苦讀研究。
金福源大四時以第一作者撰寫「藉由低介電常數材料層降低銦錫氧化物電阻式記憶體操作電壓的機制研究」論文，登上國際著名期刊「應用物理快遞」（Applied Physics Express），並以優異的成績申請逕讀博士班獲准。
同樣從中山物理系學士班逕讀博士班的鄭皓軒，也以「互補式電阻切換機制（CRS）於電橋式記憶體（CBRAM）特性之研究」獲得中國工程師協會論文競賽─電子組第一名。兩人感念師恩，期許自己將來有能力時也能回饋社會，幫助需要的人。
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