寶二水庫蓄水剩一半 新竹不排除實施一階段限水

寶二水庫今天的蓄水量百分比只剩51.93％，水庫旁的卵石堤岸露出大半。（記者蔡孟尚攝）

2017-02-20 13:33

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕供應大新竹地區用水的主力水源寶二水庫，今天的蓄水量百分比只剩51.93％，水庫旁的卵石堤岸露出大半，加上降雨不足導致頭前溪流量銳減，地方人士估計，水利署明天召開的水情會議，可能考慮讓新竹實施第1階段限水。

地方人士說，寶二水庫去年同期的蓄水量百分比為98.57％，如今只剩一半多一點，雖然今天清晨下了一點毛毛雨，但水庫集水區測得的累積降雨量是0，看來水情相當不樂觀。

水利署指出，新竹地區統計去年12月及今年元月，水庫集水區累積降雨量分別為12毫米及31毫米，僅為歷年同期降雨量之14％及36％；而且頭前溪川流量不足，先前靠永和山水庫支援7萬噸、石門水庫支援6萬噸，新竹水利會也已啟動抗旱機制備妥14口救旱井。

地方人士說，水利署將邀集相關單位在明天召開水情會議，其中新竹地區是否實施第1階段限水，被列為主要討論議題，將以現有水情資訊加上未來降雨多少做研判，如果真的不樂觀，新竹極有可能要實施第1階段限水，也就是離峰時段降低管壓供水。