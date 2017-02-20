寶二水庫蓄水剩一半 新竹不排除實施一階段限水
2017-02-20 13:33
寶二水庫今天的蓄水量百分比只剩51.93％，水庫旁的卵石堤岸露出大半。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕供應大新竹地區用水的主力水源寶二水庫，今天的蓄水量百分比只剩51.93％，水庫旁的卵石堤岸露出大半，加上降雨不足導致頭前溪流量銳減，地方人士估計，水利署明天召開的水情會議，可能考慮讓新竹實施第1階段限水。
地方人士說，寶二水庫去年同期的蓄水量百分比為98.57％，如今只剩一半多一點，雖然今天清晨下了一點毛毛雨，但水庫集水區測得的累積降雨量是0，看來水情相當不樂觀。
水利署指出，新竹地區統計去年12月及今年元月，水庫集水區累積降雨量分別為12毫米及31毫米，僅為歷年同期降雨量之14％及36％；而且頭前溪川流量不足，先前靠永和山水庫支援7萬噸、石門水庫支援6萬噸，新竹水利會也已啟動抗旱機制備妥14口救旱井。
地方人士說，水利署將邀集相關單位在明天召開水情會議，其中新竹地區是否實施第1階段限水，被列為主要討論議題，將以現有水情資訊加上未來降雨多少做研判，如果真的不樂觀，新竹極有可能要實施第1階段限水，也就是離峰時段降低管壓供水。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 司改國是會議啓動 首次分組會議全員到齊
- 飛碟電台驚傳營運慘淡 張小燕閃辭董座
- MLB》一壘砲手哈斯默想要10年大約 讓皇家隊頭大
- 空拍機「冠」不成 A.戈登明年不灌了
- 賀夫連威2場 魏總甜呼「寶貝」
- 國光客運司機好勇！ 救出火燒車受困駕駛
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 〈熱門族群〉美律獲利動能強 外資全面升評
- 川普誤稱瑞典遭恐攻 慘遭網友挖苦取笑
- 自由共和國》蔡志宏／司法也該有審判創新沙盒！
- 問求職者願和父母3P嗎？ 連鎖餐廳人資遭開除
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 拿國產壯大自己 婦聯會存款377億 年息逾3.1億
- 羅小白被罵去死 和程予希比暴力
- 自由廣場》 （人民頭家談司改）請問法官：林益世vs.徐永煌
- 高球》妻子懷胎帶好運 美國重砲手D.強森成為史上第20位球王
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 試乘首遇假日 家庭客機捷一日遊
- 最遙遠的10公尺 男子家前跌倒撞頭亡
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 〈熱門族群〉惜售封盤 不鏽鋼戴著鋼盔繼續衝
- AV界素質飆高？！大學選美小姐也入行
- 昔日第一美男自認不帥 點名「他」才是真美男
- NBA》表弟將被交易至鵜鶘？ 經紀人嚴正否認
- 「為國出征」等9年 蔡明晉享受比賽
- 四葉草跳曼波 廣邀網紅助陣
- 〈生活OK繃〉冰烤地瓜 冷熱皆宜
- 抗議詐騙犯遣中 我檢討與西關係
- 自由共和國》謝世忠／人類學的終結
- 〈品牌故事〉林百里買天和魚產 送張忠謀
- 小英民調止跌 游盈隆：枯木逢春、離奇的轉變
- 凌晨酒後返家 只差10公尺倒地身亡
- 元大證券攜手東森推「元大視頻」 首創影音看盤下單
- 國二女校內流產 禍首裝潢工這下子GG了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：寶二水庫蓄水剩一半 新竹不排除實施一階段限水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分